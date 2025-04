Impactante caso en Miami-Dade: enfermera es condenada por abuso infantil y asesinato de su hija adoptiva

En el condado de Miami-Dade, estado de Florida, un jurado halló culpable a una enfermera de 56 años por el abuso y tortura de sus tres hijas adoptivas, una de las cuales falleció posteriormente. Según los documentos judiciales del condado, Gina Emmanuel fue sentenciada por asesinato en primer grado y dos cargos de maltrato infantil agravado relacionados con la muerte de Samaya, una niña de 7 años, así como el abuso hacia otras dos menores de edad.

De acuerdo con el informe del medio WPLG-TV, el 3 de noviembre de 2019, los paramédicos respondieron a un llamado en la casa de Emmanuel, ubicada en West Dixie Highway, donde se reportó que Samaya estaba inconsciente. La niña fue llevada a un hospital cercano, donde murió. Los investigadores de homicidios, al notar hematomas y marcas en el cuerpo de la pequeña, contactaron al Departamento de Niños y Familias, que abrió una investigación sobre el caso.

El maltrato sufrido por las hijas adoptivas de Gina Emmanuel

Según la cadena de televisión WPLG, los niños relataron a los investigadores que Gina Emmanuel los maltrataba físicamente, golpeándolos con cinturones, quemándoles las manos con estufas calientes, cubriéndoles los ojos con calcetines, forzándolos a estar de pie por largos períodos y, en ocasiones, obligándolos a dormir en el suelo.

En un incidente, Samaya y su hermana supuestamente comieron el pan que Emmanuel había reservado para su hijo, lo que provocó que la mujer les colocara las manos sobre una estufa caliente y obligara a su otra hermana a presenciar la escena. Como consecuencia, las manos de las niñas quedaron gravemente desfiguradas. Cabe señalar que los investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade arrestaron a Emmanuel el 16 de octubre de 2019.

El testimonio de una de las hijas adoptivas de Gina Emmanuel

Una de las hijas adoptivas de Gina Emmanuel, que actualmente tiene 18 años, testificó durante el juicio sobre los constantes abusos y torturas que ella y sus hermanas padecieron. "No voy a decir que fue fácil", comentó. "Es agotador mentalmente, pero ya terminó, así que no es justo que le haya arrebatado la vida a alguien. Quiero decir, era solo una niña, tenía solo 7 años, así que no es justo".

En el juicio, la fiscalía sostuvo que la enfermera condenada "tenía el refrigerador encadenado. Forzaba a estas tres niñas a orinar y defecar en un cubo. Estaban desnutridas y eran golpeadas". Según WPLG, Emmanuel también se negó a brindarles atención médica, lo que contribuyó a que la neumonía fuera un factor en la muerte de su hija adoptiva Samaya.

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Gina Emmanuel?

Se espera que la enfermera Gina Emmanuel sea sentenciada el próximo miércoles 30 de abril, fecha en la que la hija adoptiva sobreviviente, de 18 años, testificará nuevamente. Además, la condena por asesinato en primer grado conlleva una pena obligatoria de cadena perpetua.

La fiscal estatal del condado de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, comentó después del veredicto: "El fallo de culpabilidad en el juicio de Gina Emmanuel por asesinato en primer grado y abuso infantil ha revelado los horrores que Samaya, de 7 años, sufrió tan trágicamente antes de su muerte. Nadie podría imaginar que una enfermera profesional golpearía, torturaría y privaría de comida a Samaya y a sus dos hermanas adoptivas para imponerles la visión de disciplina de la acusada".