Esta ciudad de Florida lidera en gasolina barata en 2025, según el informe más reciente de AAA

En medio de una baja de precios de combustible en Florida, Panama City destaca como la ciudad con la gasolina más barata en 2025, con un precio promedio de US$2.84 por galón, según el informe más reciente de la Asociación Americana del Automóvil (AAA). Esta cifra no solo es inferior al promedio estatal, que se ubicó en US$2.97, sino que representa uno de los registros más bajos desde diciembre de 2023.

El reporte de AAA resalta que el precio de la gasolina en Florida disminuyó 13 centavos en comparación con la semana anterior, y 55 centavos respecto a la misma fecha del año pasado. Esta caída, asociada a la fuerte producción de gasolina en EE. UU. y a los bajos costos del petróleo, ha favorecido particularmente a ciudades como Panama City, Crestview–Fort Walton Beach y Pensacola, que lideran en precios bajos a nivel estatal.

El contraste de precios de Panama City con otras ciudades en Florida

El informe destaca a Panama City, Florida, como el mercado con el combustible más accesible, con un promedio de US$2.84 por galón en las estaciones monitoreadas. Le siguen Crestview-Fort Walton Beach con el mismo precio y Pensacola con $2.90.

En contraste, otras regiones como West Palm Beach-Boca Raton muestran precios más altos, alcanzando los US$3.11 por galón, seguidas por Gainesville (US$3.08) y Naples (US$3.06). En Miami-Dade, la gasolina regular se vende a US$2.90, la de tipo medio a US$3.37 y la premium supera los US$3.62 por galón. Además, AAA advierte que algunas estaciones cobran más cuando los clientes pagan con tarjeta de crédito, lo que afecta el valor final.

Impacto de la caída del precio de la gasolina en Panama City

El descenso de precios en Panama City no solo beneficia a los residentes locales, sino que también atrae a conductores de zonas cercanas que buscan gasolina barata en Florida. Para muchos hogares y negocios, la caída ha significado un alivio al presupuesto, en medio de una inflación aún persistente en otros sectores.

El precio promedio de la gasolina regular en Florida bajó a su nivel más bajo en lo que va del año. Según AAA, el registro de US$2.97 por galón es dos centavos más bajo que el mínimo de 2024 y marca una recuperación significativa desde los precios observados a mediados de 2023. A nivel nacional, el promedio se mantiene en US$3.12, es decir, cinco centavos más caro que el promedio estatal, pero 40 centavos más barato que hace un año.

Qué factores están detrás de la caída de precios del combustible en EE. UU.

De acuerdo con Mark Jenkins, portavoz de AAA, la reducción en el precio del combustible está vinculada directamente con la caída del precio del petróleo y una producción robusta de gasolina en todo el país. “Los bajos precios del petróleo y las sólidas cifras de producción de gasolina han ayudado a empujar los precios a niveles que no se veían desde hace más de un año”, indicó Jenkins.

Entre los factores que afectan el precio de la gasolina, destacan:

La oferta global de petróleo crudo.

Las tasas de refinación en Estados Unidos.

La demanda de combustibles durante la temporada de primavera.

Cambios en la política monetaria y la inflación.

Ajustes fiscales a nivel estatal.

Florida, con su alta densidad turística y dependencia del transporte terrestre, es particularmente sensible a estas variaciones. Por ello, ciudades como Panama City se benefician notablemente cuando la oferta supera la demanda y los precios internacionales del petróleo caen.