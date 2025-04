Linda Stermer, de 60 años, fue declarada culpable de dos cargos de asesinato y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, según los medios locales WWMT, WOOD-TV y MLive. Esto ocurrió tras prender fuego a su marido y atropellarlo con una camioneta en 2007, lo que resultó en su muerte, según informes.

Stermer fue hallada culpable de rociar con gasolina a su esposo, Todd Stermer, y prenderle fuego después de que él descubriera que ella le era infiel, según WOOD-TV. Posteriormente, lo atropelló con una camioneta mientras intentaba huir del lugar, según dictaminó el jurado el viernes pasado, reportó el medio. Todd, de 42 años, murió en el patio de su casa, según WOOD-TV.

Los hijos de Linda y Todd Stermer sobre el asesinato de su padre en su propia casa

Los dos hijos adultos de los Stermers y su sobrino, quien también fue criado por la pareja, testificaron en su contra durante el juicio, según MLive. Uno de sus hijos, Trevor Stermer, mencionó que la discusión entre sus padres, tras el descubrimiento de la infidelidad, fue "la peor discusión que habíamos presenciado".

Trevor declaró después que la mujer de 60 (a quien ya no se refiere como "madre") les pidió a sus hijos que mintieran para encubrir el asesinato. "Quería restarle importancia a la gravedad de la pelea", testificó Trevor, según MLive.

"Fue grave. Fue la discusión más acalorada que he escuchado de mis padres. Segundo, no se habló de divorcio con el agente de seguros y tercero, me pidió que les dijera que fue un incendio en la chimenea", agregó.

Linda asegura que fue un atropello "accidental" al intentar huir del incendio

Stermer ha mantenido que no asesinó a su esposo de manera intencional, según MLive, y argumentó que lo atropelló accidentalmente al intentar escapar del incendio para buscar ayuda. Su defensa alegó que el incendio se originó por una lámpara de aceite de su esposo. Sin embargo, ella fue declarada culpable tras siete horas de deliberación, según WWMT.

Cabe destacar que Linda Stermer había sido condenada previamente por el asesinato de su esposo en 2010 y sentenciada a cadena perpetua, pero fue liberada en 2018 después de que su defensa apelara con éxito su condena inicial. Se basaron en la mala conducta del fiscal anterior y lo que se consideró una defensa ineficaz.