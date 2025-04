La lucha de Brooke Marchand comenzó cuando decidió mantener sus cejas pobladas y un aspecto juvenil: utilizaba lápices, geles, acudía a citas de microblading, mantenimiento constante y depilaciones excesivas. Sin embargo, ninguna de sus opciones le brindaba una solución permanente y saludable. Es por ello que, a sus 42 años, decidió tomar una decisión que transformaría su vida: un trasplante de cejas, según relata PEOPLE.

En 2022, viajó a Miami, Estados Unidos, para realizarse la intervención quirúrgica y no se arrepintió. Así, desde que se hizo el procedimiento, Marchand ha experimentado el crecimiento de vello en sus cejas: ahora necesita recortarlo cada semana. Hoy, ella recibe elogios por sus cejas y reconoce que las personas se sorprenden cuando les dice que son trasplantadas. "Lo volvería a hacer y lo recomendaría sin dudarlo", dijo. "Es una de mis operaciones favoritas".

Marchand fue víctima de la tendencia de las cejas finas de Gwen Stefani, Christina Aguilera y los años noventa

Brooke Marchand nació en 1980, en medio de una época liderada por Gwen Stefani, Christina Aguilera y las cejas finísimas como la última moda. Para lucir igual que las artistas, ella utilizaba cera para depilarse y dejar sus cejas lo más finas posible. Sin embargo, con el correr de los años, la moda cambió y Marchand fue una víctima más de esa tendencia de los años 90.

Marchand le contó a PEOPLE que el vello de las cejas deja de crecer si "te pasas" con la cera. Foto: Brooke Marchand.

A medidados de 2018, Brooke le dio una oportunidad al microblading para restaurar el volumen y la forma de sus cejas, con la intención de recrear el aspecto natural, pero los resultados no fueron suficientes. "Al principio se veían bien, pero con el tiempo empezaron a mezclarse", recordó Marchand. "Así que, por desgracia, terminó pareciendo básicamente un sello".

El pigmento se desvaneció y pasó a adoptar un extraño tono rosado, y cuando solicitó un nuevo procedimiento de microblading, le dijeron a Marchand que primero debía eliminarlo. "Pensé que esto no me iba a pasar", expresó. "Mi miedo era que el poco pelo que me quedara se dañara con la depilación".

A los 42 años, Brooke Marchand decidió realizarse el trasplante de cejas: Chrissy Teigen la impulsó

A pesar de sus malas experiencias, a los 42 años, Brooke Marchand tomó una decisión jamás pensada: un trasplante de cejas. "Vi a Chrissy Teigen… publicó [su experiencia] en redes sociales, y pensé: '¿Quizás esto sea algo que pueda hacer?'", comentó Marchand. "Quizás sea una posibilidad muy real para mí". Así pues, la posibilidad de una solución permanente y natural era una realidad cercana, y compartía con el artista el sentir que las cejas impactan significativamente en la apariencia.

Foto: Brooke Marchand.

"Sé que es algo raro y muy específico, pero las cejas marcan una gran diferencia", afirmó Marchand. "Cuando ves a alguien con cejas finísimas, piensas: 'Bueno, obviamente tiene 40 años, porque es mi generación. Mi generación no tiene cejas'".

Según las declaraciones de Marchand a PEOPLE, no buscaba un rejuvenecimiento, sino realzar su apariencia natural. "Una forma de verme mucho más joven sin hacerme mucha cirugía plástica era simplemente depilarme las cejas", reconoció. "Y creo que me hace ver 10 años más joven".

¿Cómo fue el trasplante de cejas de Marchand en Miami?: "completamente indoloro"

Marchand encontró a un médico en Miami, el Dr. Anthony Bared, FACS , especializado en restauración capilar desde hace 14 años. Luego de investigar, supo que el costo de su trasplante era US$5.500 y valió la pena, comparado con otras clínicas que cobran de US$15.000 a US$20.000. "Normalmente logro un resultado natural y un porcentaje de recrecimiento entre muy bueno y excelente, independientemente de si las cejas siempre fueron finas o si la pérdida de cabello se debe a depilación excesiva, cicatrices o tatuajes", aseveró Bared a PEOPLE.

"Te adormecen la nuca, te hacen una incisión y te extraen un mechón de pelo", explicó Marchand. "Y luego entra el médico… y te coloca, uno por uno, cada pelo de la ceja". Al respecto, según un artículo del especialista Bared, sobre el trasplante de vello facial, el cabello donante suele provenir del cuero cabelludo del paciente, ya que crece y se adapta mejor.

Actualmente, Marchand enfrenta un desafío satisfactorio con sus nuevas cejas: "Crecen tan rápido como el cabello. Así que me las recorto al menos una vez por semana", admitió. También se las lamina cada 6 a 8 semanas, pero indicó que esto se debe principalmente a su tipo de cabello: "Tengo el cabello muy grueso". "Estoy encantada con el resultado", sentenció.