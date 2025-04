Conocida leche de soya de Costco sale del mercado: aseguran que producto tiene bajas ventas pero clientes no lo creen

Kirkland Signature, la conocida marca de leche de soya de Costco, pasará al retiro del mercado. Así lo ha dado conocer el supermercado recientemente, el cual se sinceró con su público y sustentó que el producto se encontraba discontinuado por las bajas ventas.

Sin embargo, esta versión no habría sido aceptada por todos los consumidores, quienes especulan otras razones por las que Kirkland Signature dejará de ser comercializada. Al respecto, Costco indicó que, pronto, reemplazarán este lacteo por uno nuevo, pero no contendrá azúcar añadida y será en alianza con la marca Your Good Foods.

Descontento de los consumidores tras la retirada del producto

Costco, conocida por sus productos de marca propia bajo la línea Kirkland Signature, dejó fuera del mercado estadounidense una bebida vegetal que durante años fue favorita entre los compradores que buscaban opciones sin lácteos. La Costco leche de soya, producida bajo estrictos estándares de calidad, era vista como una opción asequible frente a marcas más caras.

Cabe destacar que, según cifras de Statista, el mercado de bebidas vegetales en EEUU superó los 2.700 millones de dólares en 2024, lo que hace dudar a algunos consumidores sobre la justificación de la empresa. Aunque Costco no reveló números exactos, la explicación oficial ha sido considerada insuficiente, por una parte, de su clientela.

Costco anuncia una nueva opción sin azúcar añadida junto a Your Good Foods

Frente a la polémica, la cadena minorista comunicó que próximamente lanzará una nueva alternativa en alianza con Your Good Foods, una marca especializada en productos saludables y libres de azúcares añadidos. Esta nueva bebida vegetal, según se anunció, buscará llenar el vacío que dejó la desaparición de la leche de soya Kirkland.

Si bien no se ha especificado una fecha exacta para la llegada del nuevo producto a los almacenes de Costco en EEUU, voceros de la empresa aseguran que será “una opción más saludable y adaptada a los nuevos gustos del consumidor actual”. No obstante, los detalles sobre ingredientes, valor nutricional o precio aún no han sido divulgados, lo que mantiene a muchos consumidores a la expectativa.

Esta no es la primera vez que un producto popular desaparece repentinamente de los estantes de la cadena. En años anteriores, otras referencias de la línea Kirkland Signature también fueron descontinuadas sin previo aviso, lo que ha generado preocupación sobre la estabilidad de la oferta de la marca.

Para los compradores habituales, encontrar una bebida vegetal que iguale las características de la leche de soya retirada puede resultar complejo. Muchos afirman haber probado otras opciones disponibles en el mercado, pero consideran que ninguna se equipara en sabor, textura ni precio con la fórmula ofrecida por Kirkland.