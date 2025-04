¿El agua mineral gasificada es dañina para la salud de las personas? Esto asegura una investigación

En los últimos años, el agua gasificada mineral ha ganado popularidad en México como una alternativa refrescante y sin calorías frente a las bebidas azucaradas. Sin embargo, su consumo ha estado rodeado de mitos, especialmente en lo que respecta a la salud renal. Algunos creen que podría causar cálculos en los riñones, pero ¿qué tan cierto es esto?

Diversas investigaciones científicas, así como instituciones de prestigio en salud como la Asociación Española de Urología y la National Library of Medicine, han desmentido estas teorías. En realidad, la evidencia indica que el consumo moderado de agua mineral, con o sin gas, no sólo no daña los riñones, sino que podría incluso ser beneficioso en ciertos casos.

¿Qué es el agua gasificada mineral y qué tipos existen en México?

En México, se reconocen tres tipos distintos de agua mineral, todos provenientes de manantiales o depósitos subterráneos naturales, pero con características específicas que marcan la diferencia entre cada uno:

Agua mineral natural: extraída directamente del subsuelo, contiene minerales esenciales como magnesio, calcio, potasio e hierro. Aunque puede tener gas de forma natural, este suele perderse durante el proceso de extracción.

Agua mineral natural gasificada: es agua mineral natural a la que se le reincorpora gas carbónico, en su mayoría de origen volcánico, otorgándole un sabor ácido distintivo.

Agua mineralizada: se trata de agua a la que se le han añadido minerales artificialmente para enriquecer su contenido.

¿Cuál es la mejor agua para cuidar los riñones?

A pesar de los beneficios que puede ofrecer el agua gasificada mineral, especialmente al reducir el consumo de bebidas azucaradas, el agua natural sin aditivos sigue siendo la opción más recomendada para la salud renal.

La National Kidney Foundation enfatiza que el agua es esencial para mantener el equilibrio de minerales en el cuerpo y facilitar la eliminación de toxinas a través de la orina. Beber entre 1.5 y 2 litros de agua al día, como recomiendan los National Institutes of Health (NIH), es fundamental para mantener una buena función renal.

Por su parte, un metaanálisis citado por Harvard Health Publishing encontró que quienes generaban entre 2 y 2.5 litros de orina diaria tenían hasta 50% menos probabilidades de desarrollar piedras en los riñones, siempre que alcanzaran esa producción con el consumo suficiente de agua.

Para quienes encuentran difícil beber suficiente agua natural, se recomienda infusionarla con frutas, especias o hierbas. Esto no sólo mejora el sabor, sino que también mantiene los beneficios sin añadir azúcares ni calorías.