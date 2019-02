¿Te pondrás un vestido rojo? Combínalo con estos looks de maquillaje

Gozo, alegría y mucha sensualidad. Cuando una mujer viste de rojohace que los latidos del corazón se apresuren. Cuando una mujer viste de este color, sabe que será el centro de atención, y le encanta.

Un vestido rojo es la elección ideal y audaz para acaparar las miradas de todos, pero escoger el maquillaje que combine a tal poderosa prenda puede ser todo un desafío. Lo cierto es que, el que maquillaje elijas dependerá de la mirada que quieras adoptar esa noche, y para eso te damos unas cuantas ideas:

Maquillaje Nude

Has decidido que el punto focal de tu look, sea el vestido. Eso sí, esto no quiere decir que iras a la fiesta con la cara lavada, si no que te maquillaras con pocos productos que resalten tu belleza natural.

Así lo hice Gigi Hadid. Se centró en mostrar una piel impecable con una buena base de maquillaje de media cobertura, dejo el bronceador de lado y uso un poco de rubor natural del mismo color del lipstick que aplico en los labios. Tip: De hecho, puedes usar el lipstick como rubor en crema.

Además, para que sus ojos se vean más grandes, su maquillador colocó una tira de pestañas postizas y realizo un fino delineado en gel.

Ojos ahumados

Contrariamente a lo que muchas piensas, un maquillaje de ojos ahumados combina perfectamente con la fuerza y potencia de un vestido rojo. Sobre todo, si el evento es de noche.

Solo debes recordar que ahora tu punto focal serán tus ojos, por lo que debes dejar el rostro y los labios en un segundo plano.

Para los ojos usa una paleta de sombras en colores mates marrones y neutrales y evita el rubor. Si quieres añadir un poco de tono a tu rostro, aplica bronceador. En cuanto a los labios, basta con un brillo labial o gloss.

Rojo y Rojo

Esta combinación es clásica y quizás la más versátil porque puede ser usada perfectamente tanto para el día, como para la noche.

Para este look, es importante que el lipstick sea del mismo tono de rojo que tu vestido, y el resto de tu maquillaje se mantenga más neutral. Es decir, omite las sombras y el rubor.

Sigue el ejemplo de Kendall Jenner: muchas pestañas, cejas marcadas y rubor.