Arrestan a dos jóvenes de 18 años tras ser acusados por encontrar restos humanos en un vehículo incendiado en Maryland

Una investigación policial en el condado de Anne Arundel, Maryland, ha generado conmoción tras el hallazgo de restos humanos dentro de un vehículo calcinado. El caso, que ha estremecido a la comunidad de Davidsonville, ha llevado a la detención de dos jóvenes de 18 años, quienes ahora enfrentan cargos graves relacionados con el crimen.

El descubrimiento ocurrió el 24 de mayo, cuando las autoridades respondieron a un incendio vehicular en el estacionamiento del centro de jardinería Tropic Bay. Una vez controlado el fuego, los agentes encontraron restos humanos en el lado del pasajero. Desde entonces, el caso ha sido catalogado como homicidio y continúa bajo intensa investigación.

Jóvenes detenidos en Harwood por homicidio e incendio provocado

Los detenidos, identificados como Jonah Poole y Kylee Dykes, fueron arrestados el sábado 31 de mayo en una residencia de Harwood. Según el Departamento de Policía del condado de Anne Arundel, ambos enfrentan cargos de:

Asesinato en primer y segundo grado

Agresión en primer y segundo grado

Conspiración para cometer asesinato

Incendio premeditado

El vocero policial, Justin Mulcahy, indicó que los investigadores están en búsqueda de evidencia adicional que pueda reforzar el caso. "Hablaremos con cualquiera que haya frecuentado ese negocio", explicó.

Davidsonville, impactada por la violencia

El hecho ha generado inquietud en la comunidad local, tradicionalmente tranquila. Pete Best, un residente del área, relató su experiencia a WJZ: "Mi esposa me llamó y me preguntó si había oído lo que había pasado. Me quedé impactado", declaró. "No parece algo que pueda pasar en un pueblo pequeño".

Best agregó que este tipo de situaciones no son comunes en la zona: "Este tipo de cosas pasan en la televisión, y de repente piensas: '¡Guau! ¡No puedo creer que ya esté aquí!'", dijo. "Sin duda, te deja un poco perplejo".

Hasta el 29 de mayo de 2025, el condado de Anne Arundel había registrado siete víctimas de homicidio, frente a dos en el mismo periodo de 2024, según datos oficiales. En total, durante todo el año pasado se investigaron diez homicidios en el condado.