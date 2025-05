Inmigrantes beneficiarios del DACA temen perder su protección en EEUU por las políticas migratorias de Trump

El programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés) , que el 15 de junio cumple 13 años y ha protegido a un millón de jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, enfrenta un futuro incierto. Los 538,000 beneficiarios actuales, denominados “dreamers”, se encuentran en una situación incierta luego de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito declarara ilegal el programa en Texas, lo que ha provocado la suspensión de la aceptación de nuevas solicitudes desde 2021.

Muchos de estos jóvenes, que llegaron al país con una media de seis años y han pasado un cuarto de siglo en el país, ahora temen volver al punto de partida. La cruzada antiinmigración de Donald Trump y la amenaza de una deportación masiva generan ansiedad y cambios en la vida cotidiana de quienes han formado familias y desarrollado carreras profesionales en Estados Unidos.

Amenazas legislativas contra inmigrantes con DACA

El fallo judicial limita la protección de DACA en Texas, donde los beneficiarios se quedarán sin sus permisos de trabajo, mientras que en el resto del país la situación sigue siendo incierta. " Me siento un poco en el limbo. Ahora sí que me da más miedo”, confiesa Yaquelin, una joven que llegó de Michoacán a los seis años y ahora evita viajar a estados con políticas antiinmigrantes como Texas y Florida.

El congreso también amenaza con retirar beneficios público a quienes no tengan residencia permanente, como Medicaid, bajo la llamada "grande y hermosa" ley de Trump, recientemente aprobada en la Cámara de Representantes. A pesar de que el programa DACA ha contado con respaldo de ambos partidos políticos, nunca se ha establecido un camino definido hacia la residencia permanente o la ciudadanía para los “dreamers”.

Testimonio de los inmigrantes afectados por políticas migratorias

El ambiente adverso ha provocado que numerosos beneficiarios modifiquen su día a día: Yaquelin ha dejado de asistir a indocumentados en tribunales y ha cerrado sus perfiles en redes sociales por miedo a posibles represalias. “Son situaciones donde ya no me puedo poner por ayudar a la comunidad, porque no sé qué puede pasar”, explica. Además, teme salir del país para visitar a su abuela en México, por miedo a no poder regresar si el programa cambia.

Evenezer Cortez Martínez, mexicano de 40 años y padre de tres hijos, fue deportado tras un viaje a México, a pesar de contar con DACA y permiso de viaje. Solo logró regresar después de dos semanas de gestiones legales. " Fue muy estresante. Yo pensé que lo había perdido todo”, relata Cortez.