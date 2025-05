Nuevo libro sobre Biden revela que sus asesores estaban dispuestos a hacer "cosas antidemocráticas" para mantenerlo en el poder

El autor de un libro revelador afirmó el domingo que los asesores de Joe Biden estaban dispuestos a tomar acciones "antidemocráticas" para ocultar el deterioro mental del expresidente y mantenerlo en el poder por cuatro años más.

Según Alex Thompson, coautor de Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again, el equipo de Biden, compuesto por personal no electo, consideraba que debían "tomar el relevo" del presidente vacilante para protegerlo del público, pues veían a Trump como una "amenaza existencial" para la democracia.

Asesores de Biden justifican medida "antidemocráticas"

"¿Quién habría gobernado la Casa Blanca en un segundo mandato de Biden?", preguntó Bream a Thompson, al señalar que en su libro citó a un asesor de larga data de Biden, quien "básicamente admitió que no debería volver a presentarse".

“Bueno, esta persona añadió que cuando eliges a un presidente, en realidad estás eligiendo a los asistentes que lo acompañan”, reveló el autor y periodista de Axios. A lo que Thompson respondió: "Pero estos asesores ni siquiera estaban confirmados por el Senado". "Son asesores de la Casa Blanca, no eran personas electas", agregó.

Asesor anónimo dijo que Biden "podía desaparecer" luego de las elecciones

Bream destacó un fragmento del libro de Thompson, donde un asesor anónimo argumentó que Biden "solo tenía que ganar, y luego podría desaparecer durante cuatro años, con solo demostrar que sigue con vida de vez en cuando... Sus asesores podrían encargarse".

Thompson explicó que, en su trabajo para el libro con Jake Tapper, quedó claro que muchos cercanos a Biden estarían dispuestos a tomar medidas extremas para evitar que Trump llegara a la Casa Blanca, justificando incluso acciones antidemocráticas, considerándolo como una amenaza para la democracia.

En su libro, Thompson describió al reducido grupo cercano a Biden que dirigía la Casa Blanca como el "Politburó", un término también usado dentro de la administración. Este grupo, que tomaba las decisiones finales mientras Biden veía deteriorada su capacidad mental, incluía a asesores clave, la primera dama y el hijo del presidente, Hunter. El término "politburó" se refiere al órgano más alto de un estado comunista.

