Florida modifica horarios escolares: nuevas leyes educativas de DeSantis

Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la derogación de un mandato que obligaba a las escuelas intermedias y secundarias a iniciar sus clases a horas específicas. Con la nueva legislación, los distritos podrán establecer sus propios horarios, lo que podría generar variaciones significativas entre diferentes condados.

La ley SB 296, que revoca la normativa anterior, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del estado y firmada el 21 de mayo de 2025. Además, DeSantis ratificó otras seis leyes que abordan temas cruciales en el ámbito educativo, desde la seguridad escolar hasta la participación de estudiantes educados en casa en actividades deportivas.

Los distritos escolares ahora tienen mayor autonomía en la gestión de horarios. Foto: FreePik

Autonomía para los distritos escolares

La ley SB 296 otorga a los distritos escolares la libertad de decidir sus horarios de inicio, eliminando la obligación de comenzar clases no antes de las 8:00 a.m. en escuelas intermedias y 8:30 a.m. en secundarias. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de que cada comunidad adapte su organización escolar a sus particularidades, permitiendo una gestión más eficiente del tiempo educativo.

Impacto de las nuevas leyes en la educación

Además de la SB 296, el gobernador DeSantis firmó otras leyes que abordan aspectos como la seguridad escolar y la participación de estudiantes educados en casa en deportes públicos. Estas reformas buscan mejorar la calidad educativa y la seguridad en las instituciones, así como facilitar la inclusión de todos los estudiantes en actividades extracurriculares.

PUEDES VER: PSG se corona campeón de la Coupe de France y lanza un aviso al Inter

Acceso a la información legislativa

Los detalles completos de cada ley, incluyendo versiones oficiales y análisis de impacto, están disponibles en los portales del Senado y la Cámara de Representantes de Florida. Esta transparencia permite a ciudadanos, periodistas y funcionarios acceder a la información necesaria para comprender las reformas educativas implementadas por el gobernador DeSantis.

Con la firma de estas leyes, Florida busca modernizar su sistema educativo, otorgando mayor autonomía a los distritos escolares y adaptando la gestión educativa a las realidades locales. Las reformas firmadas por DeSantis en mayo de 2025 marcan un cambio significativo en la organización académica del estado, con el objetivo de mejorar la experiencia educativa de los estudiantes.