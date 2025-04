Identifican a las cuatro niñas que murieron en accidente en campamento de Illinois: padres rinden homenaje a sus hijas

El lunes 28 de abril, un trágico suceso sacudió a la comunidad de Illinois. Cuatro jóvenes perdieron la vida en un accidente ocurrido en el campamento YNOT, ubicado en Chatham, cuando un vehículo fuera de control se estrelló contra el recinto, dejando a varios niños heridos. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, las cuatro víctimas no pudieron ser salvadas, y el incidente ha dejado a familiares, amigos y la comunidad devastados.

Las autoridades locales, junto con la Oficina Forense del Condado de Sangamon, han confirmado la identidad de las niñas fallecidas y han iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro. Mientras tanto, los padres de las víctimas han rendido emotivos homenajes a sus hijas, destacando su dulzura, alegría y amor por la vida.

Detalles del trágico accidente en Illinois

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 3:20 p.m. del 28 de abril, cuando un vehículo perdió el control en la carretera, se salió de la vía y atravesó un campo hasta llegar al campamento YNOT, un popular centro de actividades al aire libre. La Policía Estatal de Illinois (ISP) informó que el coche cruzó el área de la instalación, golpeando a varias personas, antes de continuar su recorrido por el otro lado del campamento. El impacto fue devastador y resultó en la muerte instantánea de las cuatro jóvenes, quienes no pudieron ser salvadas, a pesar de los esfuerzos de los servicios médicos.

El conductor del vehículo, identificado como Marianne Akers, de 44 años, no resultó herida y fue trasladada al hospital para una evaluación médica. Las autoridades informaron que, hasta el momento, la causa del accidente sigue siendo investigada. No se ha descartado ninguna hipótesis, pero según los primeros informes, no parece tratarse de un acto intencional. El vehículo también dejó a seis niños heridos, uno de los cuales se encuentra en estado crítico. La policía sigue recopilando pruebas y se esperan más detalles sobre las circunstancias del accidente.

Identificación de las víctimas del accidente en el campamento

Las víctimas del accidente han sido identificadas como Rylee Britton, de 18 años, originaria de Springfield, y Ainsley Johnson, de 8 años, Alma Buhnerkempe y Kathryn Corley, ambas de 7 años, todas ellas de la ciudad de Chatham. La noticia de sus muertes ha conmovido profundamente a la comunidad, y sus padres han compartido conmovedores tributos a sus hijas.

Billie Buhnerkempe, madre de Alma, describió a su hija como un "rayo de sol" que siempre estaba dispuesta a hacer reír a los demás. Alma, de solo 7 años, amaba el fútbol, el baloncesto y la gimnasia, y sus padres la recordarán como una niña llena de vida y entusiasmo. Por su parte, Todd Johnson, padre de Ainsley, relató que su hija, conocida cariñosamente como "Squirt", era una niña extrovertida y alegre que siempre estaba rodeada de amigos. Los recuerdos de su hija siempre ocuparán un lugar especial en el corazón de sus padres, quienes sienten un vacío irreparable tras su partida.

Las autoridades del Condado de Sangamon informaron que las cuatro niñas fallecieron debido a múltiples heridas causadas por objetos contundentes, y las autopsias realizadas confirmaron la gravedad de las lesiones. Mientras tanto, la investigación sigue su curso, y la Policía Estatal de Illinois, junto con el Departamento de Policía de Chatham, continúa trabajando para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta tragedia.

La tragedia ha dejado un dolor profundo en las familias afectadas, quienes ahora enfrentan la difícil tarea de superar una pérdida inimaginable. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, expresó su tristeza por el incidente y extendió sus condolencias a las familias de las víctimas. "Ningún padre debería tener que despedirse de sus hijos de esta manera", comentó Pritzker en un mensaje publicado en redes sociales.

El campamento YNOT Outdoors también se ha visto profundamente afectado por el accidente. Jamie Loftus, fundador del campamento, calificó el suceso como una "tragedia imprevista" y lamentó la pérdida de vidas jóvenes, enfatizando que los niños involucrados eran como parte de la familia del campamento.