Malas noticias para Ron DeSantis: presidente de Hope Florida reconoce fallas en informes de la entidad benéfica de su esposa Casey

El martes 15 de abril, el presidente de una junta ante el comité de la Cámara de Representantes informó que la organización sin fines de lucro creada en Florida por la administración del gobernador Ron DeSantis no mantenía actas de las reuniones, no contaba con un presupuesto ni con estatutos, no presentó sus declaraciones fiscales y realizó escasas consultas antes de transferir $10 millones a dos entidades con fondos no transparentes.

"En las últimas semanas, los informes públicos han revelado irregularidades", afirmó Joshua Hay, presidente de Hope Florida y director ejecutivo de una empresa que mantiene contratos millonarios con el estado. "Existen fallos en los procedimientos de reporte", agregó.

La presunta falta de transparencia en los informes de Hope Florida

La organización benéfica establecida en Florida ha realizado tres reuniones desde su fundación en 2023, pero únicamente registró las actas de una: la de octubre, en la que aceptó una donación de US$10 millones de Centene, el mayor contratista de Medicaid del estado. Centene indicó que funcionarios de Florida le "ordenaron" realizar esta donación como parte de un acuerdo legal, luego de informar a los reguladores sobre cargos excesivos al estado.

Los US$10 millones representaron, con mucho, la mayor donación en la historia de la Fundación Hope Florida, según lo declaró Joshua Hay. Pocos días después, la fundación recibió una solicitud de una organización con fondos no transparentes vinculada a la Cámara de Comercio de Florida, que pidió una subvención de $5 millones.

De este modo, Hope Florida, creada para apoyar la principal iniciativa de la primera dama Casey DeSantis, parece no haber cumplido con ninguno de los requisitos establecidos por la ley estatal en cuanto a ética, supervisión o gobernanza, concluyeron los legisladores.PED

La polémica donación de US$10 millones a Hope Florida

Joshua Hay expresó que su entendimiento era que el dinero se utilizaría para una campaña de sensibilización pública en apoyo a Hope Florida, una iniciativa creada por Casey DeSantis con el objetivo de ayudar a los floridanos a salir de la asistencia gubernamental. La subvención fue aprobada en una reunión de 20 minutos cuya información no fue divulgada.

Días después de esa reunión, otra entidad de fondos no transparentes, Save Our Society from Drugs, ubicada en San Petersburgo, también solicitó y recibió $5 millones mediante una subvención similar. Hay indicó que estas transacciones fueron autorizadas por el abogado de la organización, Jeff Aaron.

Ambos grupos que recibieron las subvenciones posteriormente canalizaron fondos hacia un comité político llamado Keep Florida Clean, que estaba bajo el control de James Uthmeier, en ese momento jefe de gabinete de Ron DeSantis y actual procurador general del estado. Este comité de Uthmeier, a su vez, envió millones de dólares al Partido Republicano de Florida, que llevó a cabo una campaña en contra de la propuesta electoral sobre la marihuana recreativa del año pasado.

Legisladores republicanos exigen respuestas a Ron DeSantis

Los legisladores republicanos han presionado a Ron DeSantis para que brinde información sobre el uso de los fondos públicos, ya que existen sospechas de una posible malversación de recursos en su administración. En respuesta, Lawrence McClure, presidente del Comité de Presupuesto, firmó una carta solicitando documentos al gobierno de DeSantis.

Entre los aspectos que se investigarán se incluyen los gastos ejecutivos relacionados con viajes, acuerdos y una importante donación recibida por Hope Florida. Además, los legisladores republicanos han pedido que la información abarque desde julio de 2017 hasta la fecha actual. En consecuencia, la Cámara de Representantes ha establecido un plazo oficial para que se entregue toda la documentación solicitada, que vence el 16 de mayo.