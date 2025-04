Florida: Ron DeSantis respalda proyecto de ley que protege a personas mayores de fraudes inmobiliarios

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha expresado su apoyo al proyecto de ley SB 368, el cual tiene como objetivo proteger a los propietarios de condominios, especialmente a los adultos mayores, de fraudes y abusos dentro de las asociaciones de propiedad. Esta iniciativa, promovida por la senadora Ileana García, se enfoca en resolver problemas de corrupción y falta de transparencia que afectan a los residentes de estos edificios.

El proyecto de ley surge en un contexto marcado por la tragedia del colapso del edificio Champlain Towers South en Surfside en 2021, que cobró la vida de 98 personas. Como respuesta a este desastre, Florida implementó leyes más estrictas para la seguridad estructural de los edificios, pero esto ha traído consigo un aumento significativo en las cuotas extraordinarias de mantenimiento, afectando a muchos propietarios, especialmente a los mayores.

¿Por qué Ron DeSantis respalda el proyecto de ley SB 368 en Florida?

En un evento reciente, el gobernador destacó que la legislación busca "proteger a los propietarios, especialmente a los mayores con ingresos fijos, de los efectos devastadores de las leyes aprobadas tras el colapso en Surfside". DeSantis señaló que las cuotas extraordinarias de mantenimiento, derivadas de las nuevas medidas de seguridad, han resultado inasequibles para muchos propietarios, forzándolos a vender o abandonar sus hogares.

DeSantis también hizo un llamado a corregir los errores legislativos que, según él, han puesto en riesgo la vivienda de miles de floridanos. "Este problema fue creado por el propio Estado, y es nuestra responsabilidad solucionarlo", afirmó el gobernador. Con su apoyo, DeSantis espera que la legislación avance y proteja los derechos de los propietarios, garantizando medidas de transparencia y rendición de cuentas en las asociaciones de condominios.

¿Cuáles son los objetivos de este proyecto de ley SB 368 respaldado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis?

Según las autoridades estatales, el objetivo principal del proyecto de ley SB 368 es abordar el fraude y la corrupción en las asociaciones de condominios, al mismo tiempo que protege a los propietarios más vulnerables, como los adultos mayores. La ley tiene como propósito mejorar la transparencia en la gestión de estos edificios. Entre los objetivos clave de la legislación se encuentran:

Establecer un Programa Piloto para investigar delitos económicos, fraude y corrupción en las asociaciones de condominios, bajo el Departamento de Asuntos Legales.

Permitir la contratación de empresas especializadas en fraude financiero para investigar irregularidades dentro de las asociaciones.

Brindar al Estado facultades de auditoría y citación judicial, y canalizar las denuncias a través del Defensor del Pueblo.

Exigir que las asociaciones de condominios cuenten con seguros de fidelidad para proteger a los propietarios de malos manejos.

Crear una base de datos pública y digital con información detallada sobre las asociaciones, que incluirá nombres de directivos, presupuestos y documentos internos, disponible antes de 2027.

Este programa piloto comenzará en el condado de Miami-Dade y se mantendrá hasta octubre de 2030, salvo que la legislatura decida extenderlo.

¿Cuáles son las críticas que se le hacen a este proyecto de ley SB 368 respaldado por Ron DeSantis?

Según algunas voces dentro de la Cámara de Representantes de Florida, el proyecto de ley SB 368 no aborda adecuadamente los problemas fundamentales dentro de las asociaciones de condominios. Las críticas principales apuntan a que el proyecto no asegura una suficiente rendición de cuentas en las Juntas Directivas y no resuelve todos los problemas de gobernanza. Las principales críticas incluyen:

No exige suficiente responsabilidad por parte de las Juntas Directivas de los condominios.

Complica y encarece el proceso para remover a los miembros de las Juntas Directivas.

Permite la toma de decisiones importantes sin la aprobación de los propietarios.

Debilita los sistemas de votación electrónica, lo que podría permitir manipulaciones internas.

Estas críticas provienen de aquellos que consideran que el proyecto no soluciona completamente los problemas de transparencia y gobernanza en las asociaciones. Sin embargo, DeSantis ha defendido el proyecto, señalando que busca equilibrar la protección de los derechos de los propietarios con la mejora en la eficiencia en la gestión de los condominios.