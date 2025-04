El latino que sobrevivió de milagro al accidente de avioneta en Florida tras chocar con árbol: "Impactó frente a mi carro"

El viernes 11 de abril, Boca Ratón, en Florida, fue escenario de un devastador accidente aéreo que cobró la vida de tres personas, luego de que la avioneta, un Cessna 310, se estrellara tras despegar del aeropuerto de Boca Ratón rumbo a Tallahassee. El siniestro dejó a un conductor latino, Pablo Tafur, con una impresionante historia de supervivencia. El hombre viajaba hacia su trabajo cerca de Military Trail y Glades Road cuando la avioneta perdió el control y se estrelló justo frente a él. "Escuché al avión encima de mí, impactó frente de mi carro y me estrellé con el avión y de una explotó", relató Tafur. Afortunadamente, solo sufrió quemaduras menores en su brazo.

Este incidente ha conmocionado a la comunidad local e internacional, no solo por la tragedia que dejó a su paso, sino también por la increíble hazaña con la que Pablo Tafur pudo salvar su vida en medio del caos, el fuego y la desesperación que ocasionó el impacto.

Pablo Tafur escapó entre llamas tras el accidente aéreo en Florida

Pablo Tafur, quien cuenta con experiencia militar, conducía su Toyota Prius blanco al trabajo cuando la avioneta perdió el control. "Había llamas alrededor de mi carro y pisé los frenos bien duro y ya no pude controlar el carro y le pegué a la curva y al árbol que está ahí", explicó el conductor. La situación fue sumamente peligrosa, pero su rápida reacción le permitió sobrevivir. A pesar del fuego que rodeaba su vehículo, Pablo logró salir del coche por la puerta lateral. Con su experiencia en el ejército, intentó ayudar a las víctimas del accidente, pero se dio cuenta de que el impacto había sido fatal para el piloto y los pasajeros a bordo. "Vi que nadie había sobrevivido al impacto", dijo Tafur, recordando lo que sintió al darse cuenta de la magnitud del desastre.

El incidente no solo dejó una huella en Pablo, sino también en su madre, Paula Tafur, quien vivió un angustioso momento al enterarse de lo sucedido. "Esta mañana no hablé con mi hijo y se hubiera podido ir y no le di el último beso. Hoy empezamos un nuevo ciclo de vida. Hoy es el renacimiento de la vida de mi hijo y de todos nosotros", dijo Paula, aliviada por saber que su hijo había sobrevivido.

Investigaciones en torno al accidente aéreo en Florida

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) están llevando a cabo investigaciones para determinar las causas del accidente. Según la policía de Boca Ratón, la avioneta tenía problemas para mantener el control antes del impacto, aunque aún no se han determinado las razones exactas del siniestro.

El accidente también causó importantes interrupciones en la zona. El tráfico y el servicio de trenes se suspendieron debido al incidente, y se estableció un servicio de autobuses entre las estaciones de Deerfield Beach y Boca Ratón para los pasajeros del tren.