La ley firmada por Kathy Hochul en Nueva York sigue generando gastos imprevistos para los contribuyentes, sin que todos lo sepan

Una ley firmada por la gobernadora Kathy Hochul en 2022 ha generado controversia debido a sus consecuencias imprevistas. La legislación, que obliga al estado de Nueva York a adquirir productos fabricados en Estados Unidos, ha terminado afectando a los residentes de la región, especialmente durante las difíciles condiciones invernales. Aunque la iniciativa buscaba promover la compra de productos nacionales, los resultados no han sido los esperados, con un aumento en los costos para los contribuyentes y escasez de productos esenciales, como la sal para las carreteras.

La Ley de Compra de Sal Estadounidense fue firmada el 22 de diciembre de 2022 con la intención de fortalecer la economía local, al permitir que las agencias del estado adquirieran sal extraída en los Estados Unidos. Sin embargo, las condiciones invernales de 2023 pusieron a prueba esta legislación de manera inesperada. Aunque la medida parecía tener buenas intenciones, resultó en un gran desafío para las autoridades de Nueva York y los conductores que dependían de la sal para mantener las carreteras seguras durante las tormentas de nieve y vórtices polares.

Ley firmada por Kathy Hochul está generando problemas en Nueva York

Según CBS 6, el impacto de la ley firmada por Kathy Hochul se hizo evidente cuando se descubrió que la empresa local American Rock Salt no pudo satisfacer la creciente demanda de sal para las carreteras. Con sede en Nueva York, esta compañía, que produce entre 10,000 y 20,000 toneladas de sal de roca al día, no pudo abastecer a todos los condados del estado. Aproximadamente la mitad de los condados de Nueva York eligieron a esta empresa, pero la cantidad producida no fue suficiente para cubrir las necesidades invernales.

Como resultado, muchos municipios se vieron obligados a realizar compras de emergencia, que generalmente implican un costo más alto que las compras planificadas. A pesar de sus esfuerzos, la empresa reconoció en un comunicado que las condiciones extremas del invierno de 2023 pusieron una gran presión en su cadena de suministro. La escasez de sal afectó a varios condados, generando preocupación entre las autoridades locales y los residentes de Nueva York, quienes enfrentaron dificultades para lidiar con las condiciones peligrosas en las carreteras.

Impacto de la ley de Kathy Hochul en los contribuyentes de Nueva York

El costo adicional para los contribuyentes de Nueva York ha sido uno de los efectos secundarios más negativos de la ley. La iniciativa, que pretendía generar ingresos fiscales y apoyar a la industria local, ha resultado en un aumento de gastos debido a la escasez de suministros y la necesidad de adquirir productos a precios más elevados. La oficina de la gobernadora Kathy Hochul había señalado que la sal producida en el estado generaba un ingreso fiscal adicional, pero los problemas con el suministro de sal han puesto en duda la efectividad de la legislación.

Los residentes de Nueva York, especialmente aquellos que vivieron las difíciles condiciones de invierno, se han visto perjudicados por los altos costos y la escasez de productos esenciales. A pesar de los esfuerzos para impulsar la economía local, la ley ha demostrado ser una carga inesperada para los contribuyentes, quienes ahora deben enfrentar no solo los costos adicionales de la sal, sino también los efectos de una cadena de suministro incapaz de satisfacer la demanda.