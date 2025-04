Trump recorta personal: empleados federales de Seguridad Nacional de Puerto Rico sufrirán reducción de fuerza laboral

Empleados federales en Puerto Rico, específicamente en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), recibieron un correo electrónico informándoles sobre una inminente reducción de empleo que afectará a una parte significativa de la fuerza laboral este martes 8 de abril. Esta decisión se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio para recortar el personal en diversas agencias federales bajo la administración del presidente Donald Trump.

La reducción de empleo en Puerto Rico responde a la implementación de un programa de reestructuración conocido como "Programa de Transición de la Fuerza Laboral". Este proceso está diseñado para reducir los costos del gobierno federal y aumentar la eficiencia, pero ha generado inquietud entre los trabajadores afectados, quienes señalan que la falta de claridad en el proceso ha empeorado la situación.

VIDEO MÁS VISTO Emergencia en Florida: se desata incendio forestal en el centro del estado

¿Quiénes son los empleados afectados por la reducción de empleo?

La reducción de empleo anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional en Puerto Rico no incluye a agentes de la ley, como los empleados de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) o el CBP (Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza).

Sin embargo, sí impacta a los empleados civiles que prestan servicios de apoyo administrativo, como oficinistas, contables, personal de compras y otros roles de "misión civil". Estos empleados, aunque fundamentales para el funcionamiento de las agencias de seguridad, no están directamente involucrados en las operaciones de campo relacionadas con la aplicación de la ley.

Según el correo electrónico enviado por el DHS, los empleados afectados tienen varias opciones disponibles para enfrentar esta reducción de personal. Una de ellas es el retiro anticipado, que permite a los empleados elegibles reducir los requisitos de edad y servicio necesarios para retirarse.

Otra opción es la "buy-out" o pago por renuncia, que les permite recibir una compensación económica a cambio de su salida voluntaria de la agencia. Además, algunos empleados pueden optar por una licencia remunerada que les permitirá seguir recibiendo su salario y beneficios hasta el final del año fiscal o, en algunos casos, hasta enero de 2026.

Sin embargo, lo que ha generado más preocupación entre los empleados despedidos es la falta de claridad sobre las consecuencias para aquellos que no tomen ninguna de estas opciones. No se ha especificado qué sucederá con los empleados que no se acojan a las opciones disponibles, lo que ha creado un ambiente de incertidumbre y desconfianza entre los afectados.

¿Qué implicaciones tiene esta reducción de empleo para el futuro de la seguridad nacional en Puerto Rico?

La medida de reducción de empleo en Puerto Rico es parte de un esfuerzo más amplio para reducir el tamaño del gobierno federal y aumentar su eficiencia, algo que la administración de Trump ha estado promoviendo desde su segundo mandato.

Sin embargo, aunque la reestructuración busca hacer más eficiente el funcionamiento del gobierno, también ha generado preocupación sobre el impacto en las agencias encargadas de la seguridad nacional, como ICE y CBP, que están a cargo de implementar las políticas migratorias de la administración Trump.

A pesar de que la reducción de empleados no afecta directamente a las agencias de seguridad, muchos empleados temen que esta medida sea un primer paso hacia la privatización de algunos de los servicios que actualmente prestan estas agencias. En Puerto Rico, donde el gobierno federal emplea a más de 15,000 personas, la reducción de fuerza laboral podría tener efectos significativos en el personal de seguridad, lo que podría afectar la capacidad de estas agencias para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva.