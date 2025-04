Dictan cadena perpetua a asesino de joven de 17 años después de 3 años: madre afirma que autoridades de EEUU pusieron trabas

El caso de Ángel Flores, un joven de 17 años originario de Gómez Palacio ha tomado un giro importante tras la reciente condena a cadena perpetua de Prince David Matt Jr., el hombre que le arrebató la vida en Los Ángeles, California, en 2025.

El crimen, ocurrido en medio de unas vacaciones familiares, conmocionó tanto a la familia del joven como a la comunidad lagunera en México. La sentencia, que se dictó tras un proceso judicial de tres años, resalta no solo la gravedad del acto, sino también las complicaciones legales que surgieron durante todo el procedimiento.

¿Quién es el asesino condenado a cadena perpetua por asesinar a un joven de 17 años?

Prince David Matt Jr., el hombre que le quitó la vida a Ángel Flores, fue condenado finalmente a cadena perpetua por este trágico asesinato. De acuerdo con los reportes oficiales, el joven mexicano y su familia fueron atacados mientras circulaban en su automóvil.

Ángel, quien era reconocido por su dedicación y aspiraciones profesionales para convertirse en médico cirujano, tenía la intención de convertirse en médico y había sido seleccionado para dar el discurso de graduación de su escuela.

¿Cuáles fueron las declaraciones de la madre del joven asesinado en California?

Diana Treviño Muro, madre de Ángel Flores, confesó que las autoridades de Estados Unidos les puso muchas dificultades para no poder exigir el pago del seguro del vehículo tras recibir aproximadamente 17 balas. La madre señaló que el atentado no solo causó el fallecimiento de su hijo Ángel, sino que también afectó a su sobrino, quien ahora enfrenta una discapacidad al no poder usar sus manos en su totalidad.

Por otro lado, la señora dijo que las autoridades le comentaron que no podía llevar un proceso contra el asesino, contra las aseguradoras y para solicitar la reparación del daño. Por lo tanto, el tiempo avanzó y con ello la posibilidad de realizar una demanda en contra de la aseguradora.

"El juez en lo que le dictó los cargos, dijo que no había reparación del daño, yo perdí a mi hijo, perdí una vida, pero desafortunadamente las leyes son muy diferentes que en México", contó Diana Treviño. Dada todas aquellas circunstancias, la madre observó este resultado final como una justicia a medias para su hijo. Entonces, ella pidió un apoyo por las autoridades del Gobierno de Durango o del Gobierno Federal para obtener la justicia que considera merecer.