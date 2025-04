Hombre en California se declara culpable de vender autógrafos falsos de celebridades y deportistas

Anthony J. Tremayne, Un hombre residente en California se declaró culpable de haber vendido, durante casi una década, objetos falsamente autografiados por celebridades, deportistas y figuras del entretenimiento. El valor total de los recuerdos falsificados supera los 550,000 dólares, y muchos de ellos incluían certificados de autenticidad también fraudulentos.

El caso fue revelado por el FBI en 2019, luego de que un agente encubierto comprara por 200 dólares una fotografía con firmas falsas del elenco de Keeping Up with the Kardashians. Esta operación permitió destapar una red de engaño que operaba desde el estado.

Firmas falsas, certificados falsos y mucho dinero

El acusado ofrecía artículos en línea y en mercados de coleccionismo, incluyendo pelotas deportivas, retratos y otros objetos “firmados”. Los documentos de autenticidad estaban manipulados para convencer a compradores desprevenidos, lo que le permitió sostener la estafa por casi diez años sin levantar sospechas.

Ahora enfrenta hasta 20 años de cárcel

Inicialmente acusado de múltiples delitos por fraude electrónico, el hombre logró llegar a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de fraude postal, un cargo que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia final será dictada el 11 de agosto.