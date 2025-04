California: Policía encuentra dos cadáveres en un camión abandonado en las montañas de Santa Cruz

La policía de California sigue trabajando en el misterioso hallazgo de dos cadáveres encontrados en un camión abandonado en las montañas de Santa Cruz. El descubrimiento ocurrió el pasado fin de semana, en una área de difícil acceso, ubicada a tres millas al sur del popular Parque Estatal Castle Rock. La camioneta, un vehículo pesado de la marca Ford, fue localizada por la Patrulla de Carreteras de California (CHP) en la autopista 35, cerca de Skyline Boulevard, en una zona aislada.

Este caso ha generado gran expectación, no solo por la naturaleza de los hechos, sino también por las circunstancias inusuales que rodean el suceso. A pesar de que el hallazgo de los cuerpos parece no estar relacionado con un accidente de tráfico, las autoridades no descartan ninguna hipótesis. La identidad de las víctimas sigue siendo un misterio, lo que aumenta la intriga en torno a este macabro descubrimiento.

Policía de California encuentra dos cadáveres en un camión abandonado

La Patrulla de Carreteras de California fue la primera en llegar al lugar donde se encontraba el camión abandonado. Tras recibir una alerta sobre el vehículo estacionado en una zona poco frecuentada, los oficiales se encontraron con una escena escalofriante. En el interior de la camioneta Ford Heavy Duty se encontraban los cuerpos sin vida de dos personas. Aunque no se observó evidencia clara de un asesinato o accidente en el lugar, el caso fue tratado como sospechoso.

El área donde se encontró el vehículo no cuenta con cámaras de seguridad, lo que hace que la investigación sea aún más compleja. Además, la zona de las montañas de Santa Cruz, por su ubicación remota, es poco frecuentada y no ofrece muchos testigos que puedan ayudar a esclarecer los hechos. La policía ha solicitado la ayuda de los detectives del condado para analizar las posibles pistas que podrían ofrecer información clave sobre el origen de los fallecimientos.

En declaraciones de la Patrulla de Carreteras de California, el caso sigue bajo investigación activa, y se ha solicitado la autopsia de los cadáveres para conocer las causas exactas de la muerte. Mientras tanto, las autoridades mantienen todas las hipótesis abiertas, incluyendo la posibilidad de un crimen o un acto ilícito relacionado con el hallazgo.

A pesar de la situación desconcertante, el Parque Estatal Castle Rock, que es muy visitado por excursionistas y amantes del senderismo, continúa siendo un lugar atractivo para los turistas. Sin embargo, este descubrimiento ha dejado a muchos sorprendidos y preocupados por lo sucedido en sus cercanías.

Los investigadores aún no han revelado detalles sobre las identidades de los fallecidos. Aunque algunas pistas podrían arrojar más información en los próximos días, hasta el momento no se ha logrado esclarecer qué llevó a estas personas a ser abandonadas en ese apartado lugar de las montañas de Santa Cruz.