Mujeres inmigrantes en EEUU relatan cómo fueron sus días en los centros de detención de ICE: "Les gritábamos, les suplicábamos"

Las mujeres inmigrantes en centros de detención de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han compartido relatos desgarradores a USA Today sobre las condiciones de vida en Estados Unidos, describiéndolos como un "infierno en la tierra". Las denuncias incluyen la falta de acceso a duchas, la vigilancia constante y el hacinamiento extremo.

Los testimonios revelan que muchas de estas mujeres inmigrantes han pasado días sin poder ducharse, lo que agrava su sufrimiento físico y emocional. Además, se han reportado situaciones en las que las cámaras de vigilancia están enfocadas en los inodoros.

VIDEO MÁS VISTO Florida en Llamas: Incendio Forestal Crece

Condiciones deplorables en las detenciones a mujeres inmigrantes por ICE en EEUU

Según USA Today, las condiciones de detención de las mujeres inmigrantes en un autobús penitenciario han sido descritas como inhumanas. Encadenadas durante horas, sin acceso a alimentos, agua o instalaciones sanitarias, las reclusas enfrentan un trato degradante. Los guardias, en un acto de desprecio, les indicaban que orinaran en el suelo. En celdas diminutas, hasta 27 mujeres se ven obligadas a convivir, durmiendo sobre un frío suelo de cemento.

Una de las detenidas compartió su experiencia, afirmando: "Olíamos peor que animales". La situación se agrava con la llegada constante de nuevas internas, lo que provoca desesperación entre las ya retenidas, quienes claman por no permitir más ingresos: "Les gritábamos, les suplicábamos: 'No pueden dejarlas venir'. No tenían espacio".

Mujer inmigrante describe como "infierno en la Tierra" su encarcelación por el ICE en EEUU

Una de las cuatro mujeres detenidas en el Centro de Procesamiento Krome North, en Miami, Florida, decidió compartir con su prometido las duras experiencias que había enfrentado. En un intento por plasmar su sufrimiento, escribió una carta titulada "Infierno en la Tierra", donde relató lo que había vivido en ese centro de detención, que generalmente alberga a hombres y es administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

En febrero, la mujer, que se encontraba en una situación precaria, logró comunicarse a través de una línea telefónica con interferencias. Durante la llamada, solicitó a su prometido que grabara sus palabras mientras leía sus notas. "El oficial solo dijo que iba a pasar la noche en Miami", recordó, utilizando el inglés que había aprendido a lo largo de casi dos décadas en el país.

Mujeres inmigrantes denuncias tratos inhumanos por ICE

La falta de acceso a instalaciones sanitarias en el centro de detención de Krome generó situaciones extremas para las mujeres, quienes se vieron obligadas a orinar y defecar en el suelo, según relatos de las afectadas. En medio de la desesperación, una mujer recordó cómo un hombre en la parte trasera del autobús, separado por una puerta, clamaba: "¡Alguien quiere un baño!", mientras el olor a orina se hacía presente en el ambiente.

La primera impresión de Krome fue desalentadora, describiéndolo como un lugar "realmente caótico". Las guardias apresuraron a las mujeres inmigrantes a través de un pasillo, pasando junto a los dormitorios masculinos, donde los hombres observaban con asombro, como si nunca hubieran visto a mujeres. "Nos metieron a empujones en una habitación llena de mujeres, como sardinas en un tarro", relató una de las detenidas.

A pesar de que USA TODAY envió una lista detallada de las acusaciones al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una portavoz de esta última entidad no ofreció respuesta a las reiteradas solicitudes de comentarios.