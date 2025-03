EEUU envía a Guantánamo a más venezolanos vinculados al Tren de Aragua: fueron interrogados sobre sus tatuajes

Estados Unidos no ha confirmado cuántos venezolanos fueron llevados a Guantánamo. Foto: Homeland Security DHSgov

Estados Unidos no ha confirmado cuántos venezolanos fueron llevados a Guantánamo. Foto: Homeland Security DHSgov

El gobierno de Estados Unidos ha reanudado el envío de inmigrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo, quienes supuestamente están vinculados a la pandilla Tren de Aragua. Esta información fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una declaración exclusiva a Univision Noticias.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del DHS, comunicó a Univision Noticias que, el día anterior, se realizó el envío de individuos considerados peligrosos, así como de extranjeros en situación irregular, fuera del territorio estadounidense hacia la bahía de Guantánamo. McLaughlin enfatizó que estas personas han sido identificadas por el gobierno como asociadas a la mencionada pandilla venezolana.

VIDEO MÁS VISTO Florida en Llamas: Incendio Forestal Crece

Inmigrantes vinculados al Tren de Aragua fueron detenidos por sus tatuajes

A pesar de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, hasta el momento no se ha reportado el número exacto de venezolanos, supuestamente integrantes del Tren de Aragua en EE.UU., que fueron trasladados a Guantánamo. Sin embargo, The New York Times informó el jueves que aproximadamente 20 personas abordaron un vuelo chárter con destino a Guantánamo, partiendo desde El Paso, Texas.

Los abogados de los inmigrantes han argumentado que muchos de ellos fueron catalogados como miembros de la pandilla basándose únicamente en sus tatuajes. Los tatuajes, que incluyen símbolos como coronas y frases como "real hasta la muerte", han sido utilizados por el gobierno para justificar la detención y deportación de estos individuos. Sin embargo, funcionarios venezolanos de inteligencia han señalado que no existe una simbología de tatuajes asociada a la banda que coincida con la que ha sido reportada por las autoridades estadounidenses.

Donald Trump intenta utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para aumentar deportaciones en EEUU

Recientemente, la administración de Donald Trump, ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1978 para justificar la deportación de más de 200 venezolanos al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo en El Salvador. Esta ley permite al gobierno deportar a extranjeros sin que tengan la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración. Trump pretende vincular esta ley con el Tren de Aragua para facilitar la deportación de sus integrantes.

La aplicación de esta ley ha continuado a pesar de una orden del juez federal James Boasberg que buscaba frenar las deportaciones. La situación ha llevado a un enfrentamiento entre el poder judicial y el ejecutivo, lo que podría resultar en una crisis constitucional, según analistas.