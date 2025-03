¿Quién dejó una bolsa de cocaína en la Casa Blanca? Trump revela quién podría ser el responsable tras cerrarse el caso

Una bolsa de cocaína fue hallada en un depósito de la Casa Blanca el 2 de julio de 2023. El Servicio Secreto no logró identificar a ningún sospechoso tras la investigación. Foto: Composición de Gerson Cardoso/LR/Fox News/EFE/PBS

El pasado 2 de julio de 2023 se encontró una bolsa de cocaína en un depósito cercano a la entrada del ala oeste de la Casa Blanca. El Servicio Secreto de Estados Unidos localizó la pequeña bolsa y comenzó una investigación, la cual no arrojó resultados concluyentes para identificar a un sospechoso.

A través de una entrevista a la revista Spectator, el presidente Donald Trump ha compartido sus propias opiniones sobre el asunto, sugiriendo que la familia Biden podrían estar involucrados.

Bolsa de cocaína en la Casa Blanca: Trump revela quién podría ser el responsable

Según la información de Fox News, Donald Trump afirmó en una entrevista para The Spectator que la infame bolsa de cocaína encontrada en la Casa Blanca en 2023 pudo ser dejada allí por el expresidente Joe Biden o su hijo, Hunter Biden.

Trump calificó el descubrimiento como algo terrible y señaló que los contenedores en cuestión suelen estar llenos de huellas dactilares, ya que no están limpios, y que a menudo tienen cientos o incluso miles de ellas. "Y cuando lo revisaron, estaba completamente frío y seco. Lo saben, ¿verdad?", comentó sobre el hallazgo.

Además, Trump mencionó que los casilleros generalmente están cubiertos de huellas dactilares, pero destacó que el casillero que contenía la bolsa de cocaína "fue limpiado con el tipo de alcohol más fuerte". Asimismo, indicó que iniciaría una nueva investigación sobre este caso porque pasaron cosas malas allí.

La familia Biden y su relación con la bolsa de cocaína en la Casa Blanca, según Trump

La familia Biden, que incluye al expresidente y a su hijo, Hunter Biden, no estaba en la Casa Blanca cuando se halló la cocaína. En ese momento, los integrantes se encontraba en el retiro presidencial de Camp David, en Maryland.

Hunter Biden tiene un historial largo y ampliamente documentado de abuso de sustancias, el cual detalló en sus memorias de 2021, Beautiful Things, donde relató su dependencia del crack cada hora. Desde entonces, participó en esfuerzos de recuperación y permaneció sobrio desde 2019, según su testimonio jurado en un tribunal federal en 2023.

La exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, fue cuestionada acerca de la cocaína que fue hallada en el complejo de la Casa Blanca y respondió lo siguiente: "No estaban aquí. Estaban en Camp David", indicó. "No estuvieron aquí el viernes. No estuvieron aquí el sábado ni el domingo. Ni siquiera estuvieron aquí el lunes. Regresaron el martes. Por lo tanto, plantear esa pregunta es en realidad increíblemente irresponsable y lo dejaré ahí", según lo citado por Fox News.

Servicio Secreto de Estados Unidos cierra el caso

Luego de que el Servicio Secreto informara sobre el hallazgo de la cocaína, la agencia comunicó el cierre de la investigación, señalando que no era posible identificar a un sospechoso.

En un comunicado, el Servicio Secreto explicó que no se encontraron grabaciones de las cámaras de seguridad que ofrecieran pistas útiles, ni otros medios que permitieran a los investigadores identificar a quien pudo haber dejado la sustancia en el área.

"Sin evidencia física, la investigación no permitirá identificar a una persona de interés entre los cientos de individuos que pasaron por el vestíbulo donde se halló la cocaína", concluyó el comunicado.