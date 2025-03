Número ITIN o SSN: ¿cuál necesitas y qué diferencia hay entre estos dos documentos importantes en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los números ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) y SSN (Social Security Number) son utilizados para fines fiscales y de identificación, pero muchos los confunden debido a sus características similares.

Aunque ambos se componen de nueve dígitos y son otorgados por el IRS (Servicio de Impuestos Internos), cada uno tiene una función diferente. En esta nota te explicamos la principal diferencia entre ellos y en qué casos se utiliza cada uno.

¿Qué es el ITIN y en qué situaciones se utiliza?

El ITIN es un número asignado por el IRS a aquellas personas que no tienen un SSN, pero necesitan cumplir con sus obligaciones fiscales. Es utilizado principalmente por inmigrantes indocumentados, extranjeros no residentes y otras personas que deben declarar impuestos en EE. UU. Sin embargo, este número no otorga derechos a trabajar legalmente en el país ni permite acceder a los beneficios del Seguro Social.

Para obtener un ITIN, se debe completar un formulario W-7 y enviarlo al IRS, junto con una declaración de impuestos y una identificación oficial. El ITIN caduca si no se utiliza en tres años consecutivos, pero puede renovarse en línea.

Aprende a diferenciar entre ITIN y SSN, dos números vitales en trámites fiscales en EE. UU. Foto: YouTube

¿Cuál es la diferencia entre el ITIN y el SSN?

El SSN, en cambio, es un número de identificación utilizado por los residentes de EE. UU. y es necesario para acceder a una variedad de servicios, como trabajar legalmente, obtener beneficios del Seguro Social y realizar varios trámites financieros. A diferencia del ITIN, el SSN otorga acceso a una gama más amplia de derechos y servicios, lo que lo convierte en un documento crucial para cualquier residente en el país.

Este número es fundamental para realizar transacciones bancarias, obtener préstamos y acceder a programas gubernamentales, entre otros beneficios. Sin un SSN, las personas no pueden beneficiarse de muchas de las ventajas sociales y económicas que ofrece EE. UU.

¿Cómo obtener un SSN en Estados Unidos?

Para obtener un SSN, una persona debe ser residente o ciudadano de EE. UU. y completar los trámites correspondientes con la Administración del Seguro Social (SSA). Esto le permitirá acceder a beneficios sociales, servicios médicos y otros derechos que un ITIN no puede proporcionar.