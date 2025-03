Familias en esta popular zona de Texas toman radical decisión ante redadas de Trump: no van al colegio, no trabajan, ni salen de compras

Familias como la de Miguel, muchas veces no duermen por estar a la expectativa de la llegada del ICE a sus casas. Foto: Fox

En Texas, muchos inmigrantes se encuentran atrapados entre el miedo a ser deportados y la necesidad de seguir adelante con sus vidas cotidianas. Las recientes redadas impulsadas por la administración de Donald Trump han generado una atmósfera de temor constante y ha llevado a las familias a abandonar actividades diarias como ir al trabajo, a la escuela o incluso hacer compras de sus propios alimentos. Este pánico no solo afecta a adultos que luchan por su estabilidad, sino también a niños que, al igual que sus padres, se ven obligados a esconderse de las autoridades, acción que pone en riesgo su futuro académico y emocional.

En la comunidad de Colony Ridge, una localidad con una alta concentración de inmigrantes hispanos, el miedo se ha apoderado de los habitantes. Familias como la de Miguel, quien contó a Univisión que decidió permanecer en casa después de que su hijo Kevin se enfrentara a un retén de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en enero en plena carretera, están tomando medidas drásticas para evitar ser atrapados por las autoridades migratorias. Esta zona, que antes representaba un refugio para quienes huían de situaciones de violencia en sus países de origen, ahora es vista como un lugar de incertidumbre constante, ya que los residentes temen ser deportados a su país y dejar todos sus bienes e incluso sus sueños de un momento a otro.

La tensión en Texas bajo las políticas migratorias de Donald Trump

La administración de Donald Trump ha intensificado las políticas migratorias en todo Estados Unidos, lo que ha llevado a un aumento de las redadas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la cooperación entre diferentes agencias de seguridad para ejecutar arrestos de inmigrantes indocumentados. El uso de las redes sociales para publicitar estas acciones ha aumentado la sensación de inseguridad entre las comunidades inmigrantes. Esta acción, promovida principalmente por el presidente de EE. UU., ha aumentado la presión sobre los inmigrantes en estados como Texas, donde el gobernador Greg Abbott se ha alineado con el enfoque agresivo de la administración Trump contra la inmigración.

El temor se extiende más allá de la frontera. Los inmigrantes no solo se sienten perseguidos por las autoridades federales, sino también por las políticas de los gobernadores estatales que apoyan las deportaciones masivas. En este contexto, Colony Ridge, antes un símbolo de esperanza para los inmigrantes, se ha convertido en una comunidad rodeada de miedo constante debido a la intensificación de las políticas migratorias del jefe de Estado y la retórica de figuras políticas locales como el gobernador Abbott.

El impacto de las redadas de ICE en la educación de los niños inmigrantes en EE. UU.

Las redadas de ICE no solo están afectando la estabilidad laboral de las familias inmigrantes, sino también la educación de sus hijos. En comunidades como Colony Ridge, los padres están tomando decisiones difíciles para proteger a sus hijos del riesgo de ser detenidos. Muchos han decidido no enviar a sus niños a la escuela, ya que temen que las autoridades migren dentro de las instalaciones educativas, como ha ocurrido en otras partes del país durante el mandato de Trump. Esto no solo afecta el futuro académico de los pequeños inmigrantes, sino que también genera un trauma emocional que puede tener efectos a largo plazo.

El gobierno de Donald Trump, en su empeño por aumentar las deportaciones, ha impuesto un clima de constante incertidumbre que impacta a millones de niños y jóvenes que no conocen otro país que Estados Unidos. Para muchos, la educación es la única vía hacia un futuro mejor. Sin embargo, este clima de miedo arriesga el acceso a la educación de miles de niños latinos, quienes ya enfrentan desafíos adicionales debido a las barreras lingüísticas y sociales.

Miles de inmigrantes viven con el temor de que en cualquier momento serán deportados de EE. UU. Foto: Fox

¿Dónde está ubicada Colony Ridge y cuántas personas viven en esta zona de Texas?

​Colony Ridge es una comunidad en el condado de Liberty, Texas, ubicada aproximadamente a 30 millas al noreste de Houston. La estimación de su población varía según las fuentes:​

Los desarrolladores de Colony Ridge afirman que residen alrededor de 40.000 personas en la comunidad.​

afirman que residen alrededor de 40.000 personas en la comunidad.​ Por otro lado, funcionarios del condado de Liberty estiman una población de entre 75.000 y 100.000 residentes, en su mayoría latinos. ​

En cuanto a las deportaciones en 2025, durante una operación de ICE en Colony Ridge, se arrestó a 118 personas. Entre los cargos se incluyen homicidio, abuso sexual infantil y delitos relacionados con armas y drogas. No se especifica el número exacto de deportaciones resultantes de estos arrestos.