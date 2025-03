El cierre de un gigante del retail deja al centro de Los Ángeles sin una tienda departamental completa por primera vez en 150 años

En los últimos años, el comercio en Estados Unidos ha experimentado una transformación significativa, impulsada por el auge de las compras en línea. La pandemia aceleró este cambio, y llevó a muchas tiendas físicas a enfrentar una dura competencia del mundo digital. Como resultado, numerosas cadenas han tenido que cerrar sus puertas, y ahora el centro de Los Ángeles se prepara para despedirse de uno de sus últimos grandes almacenes: Macy’s en la calle 7.

El cierre de Macy’s en Los Ángeles no es solo el fin de una tienda, sino de una era comercial en la ciudad. Este establecimiento, que fue un símbolo del comercio de lujo y de consumo masivo, será reemplazado por una nueva realidad, donde las tiendas especializadas y el comercio en línea ganan terreno. Con este cierre, la ciudad perderá su última gran tienda departamental, lo que dejará un vacío en una zona que alguna vez fue el corazón comercial de Los Ángeles.

¿Qué significa este cierre para el comercio del centro de Los Ángeles?

El presidente y director ejecutivo de Macy’s, Inc., Tony Spring, declaró en un comunicado que, aunque cerrar una tienda siempre es difícil, la medida forma parte de la estrategia Bold New Chapter. Macy’s está priorizando sus recursos en aquellas tiendas que consideran más rentables, mientras reduce las que no han cumplido con las expectativas de ventas. La tienda de Macy’s, operaba dentro del centro comercial The Bloc, era la sucesora de la histórica tienda The Broadway. Tras el cierre, Los Ángeles se quedará sin una tienda departamental completa por primera vez en casi 150 años.

El cierre de Macy’s resalta una tendencia creciente en las grandes ciudades de Estados Unidos. En el caso de Los Ángeles, una ciudad conocida por su vibrante vida comercial, la desaparición de Macy’s marca el fin de una tradición que comenzó con tiendas como Coulter's en 1878, y que a lo largo del siglo XX incluyó cadenas emblemáticas como Robinson’s, Bullocks y May Company.

El centro de Los Ángeles, que alguna vez fue un hervidero de compras y entretenimiento, con intersecciones tan emblemáticas como la de la calle Séptima y Broadway, está cambiando rápidamente. Los compradores que en otras épocas acudían a las grandes tiendas departamentales para encontrar de todo, desde ropa hasta artículos de lujo, ahora se dirigen hacia opciones más modernas y especializadas. Las tiendas de descuento, los espacios de lujo como ROW DTLA y las experiencias comerciales más dinámicas se han convertido en los nuevos puntos de referencia de la zona.

¿Qué queda para los compradores en el centro de Los Ángeles?

Aunque la desaparición de Macy’s deja un vacío en la zona, el centro de Los Ángeles sigue ofreciendo diversas opciones para los compradores. Alternativas como Target, Uniqlo y Nordstrom Rack, así como las tiendas de descuento en Broadway, como Ross y Burlington Coat Factory, continúan atrayendo a los compradores. La zona se ha reinventado con nuevas propuestas comerciales, y aunque las grandes tiendas departamentales han quedado atrás, el centro sigue siendo un destino atractivo para aquellos que buscan opciones más modernas.