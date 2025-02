La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (EE. UU.) ha dado a conocer que, a partir de 2025, comenzará a pagar beneficios retroactivos a millones de beneficiarios. Este cambio, que ha generado gran expectativa, afectará especialmente a aquellos cuyas pensiones fueron recortadas debido a la Provisión de Eliminación del Viento (WEP) y el Descuento de Pensiones del Gobierno (GPO). La medida beneficiará a empleados de sectores como la educación, los servicios públicos y la policía, cuyas contribuciones no estaban cubiertas por el Seguro Social de EE. UU. debido a la naturaleza de sus trabajos.

Este ajuste en los pagos es una consecuencia directa de la reciente aprobación de la Ley de Justicia en el Seguro Social. La nueva normativa elimina las restricciones impuestas por el WEP y el GPO, lo que permitirá aumentar tanto los pagos mensuales como los retroactivos a quienes fueron injustamente afectados por estos mecanismos. Con una estimación de más de 3.2 millones de beneficiarios que verán cambios en sus pagos, el impacto será significativo, especialmente en estados como California, Texas y Nueva York, donde se concentran grandes cantidades de trabajadores en estos sectores.

¿Qué son el WEP y el GPO y cómo afectan los pagos del Seguro Social?

El WEP y el GPO son disposiciones que reducen o eliminan los beneficios del Seguro Social para personas que reciben pensiones de trabajos no cubiertos por el sistema. El WEP afectaba a trabajadores que, aunque habían trabajado en empleos donde no pagaban impuestos del Seguro Social, obtenían pensiones por su labor en empleos públicos. Mientras tanto, el GPO afectaba a los cónyuges o viudas de trabajadores del Seguro Social cuando recibían pensiones de un trabajo no cubierto por este sistema.

Estos recortes resultaron en beneficios más bajos o incluso nulos para millones de personas que, a pesar de haber contribuido a otros fondos de pensiones, no podían acceder a los beneficios completos del seguro. Con la eliminación de estas disposiciones, muchos beneficiarios verán un incremento significativo en sus pagos mensuales, comenzando en abril de 2025.

Los pagos retroactivos comenzarán este mes y se espera que los pagos aumentados se emitan en abril de 2025. Foto: Todo Dinero

Un cambio esperado para miles de beneficiarios en EE. UU.

El anuncio de que los pagos retroactivos comenzarán a ser distribuidos en marzo de 2025 ha causado un gran alivio entre los beneficiarios que se vieron perjudicados por el WEP y el GPO. Los primeros pagos retroactivos se emitirán por depósitos directos, según la información proporcionada por la Administración del Seguro Social. Además, la implementación de este sistema será mucho más rápida de lo esperado, con la mayoría de los beneficiarios recibiendo sus pagos retroactivos antes de finales de marzo.

Este cambio es especialmente significativo para aquellos trabajadores de sectores como la educación y los servicios públicos, quienes por años han tenido que lidiar con la incertidumbre sobre la falta de acceso completo a sus derechos en el sistema del Seguro Social de EE. UU. El impacto será positivo para miles de maestros, bomberos y oficiales de policía, quienes verán no solo los pagos retroactivos sino también un aumento en los pagos mensuales a partir de abril de 2025.

¿Cómo saber si te verás afectado por estos cambios?

La Administración del Seguro Social enviará cartas a todos los beneficiarios afectados, explicando los ajustes en sus pagos. Si eres uno de los afectados por el WEP o el GPO, recibirás detalles sobre la cantidad de dinero retroactivo que se te debe, así como el monto que recibirás mensualmente a partir de la implementación de la ley. La agencia aconseja a los beneficiarios que esperen hasta abril para contactarles sobre el estado de sus pagos retroactivos, ya que estos se procesarán en lotes a lo largo de marzo.

Aunque el proceso es automatizado en la mayoría de los casos, algunas situaciones más complejas podrían tomar más tiempo para resolverse. No obstante, la Administración del Seguro Social se compromete a acelerar este proceso para que los beneficiarios reciban sus pagos lo más rápido posible.