Estados Unidos: Franky Venegas, rapero de 'Island Boys', fue arrestado en Florida por posesión de armas y drogas

El rapero de 'Island Boys', Franky Venegas, fue arrestado durante una parada de tráfico en el estado de Florida por posesión de armas y drogas este domingo, según indicó La Oficina del Sheriff del Condado de Collier en Estados Unidos.

La Oficina de dicho condado afirmó que Venegas era pasajero en un Corvette amarillo el domingo cuando una mujer de 25 años (conductora), no se detuvo por completo en una señal de tránsito en Estados Unidos.

El rapero Franky Venegas junto a su hermano gemelo. Foto: Mundo Now

Franky Venegas fue arrestado en Florida por posesión de armas y drogas

Franky Venegas, de 23 años, fue arrestado en Florida por posesión de una sustancia controlada sin receta y posesión de un arma de fuego con un número de serie alterado, según informó WPLG a través de la Oficina del Sheriff del Condado de Collier. Las autoridades policiales que realizó la parada de tráfico solicitó a Venegas y al conductor que salieran del vehículo, y una unidad K-9 registró el automóvil.

En el piso del lado del pasajero se encontró una bolsa Ziploc de plástico transparente que contenía cinco pastillas de oxicodona. Asimismo, los agentes hallaron un bolso con una pistola, una pajita de plástico y tarjetas de crédito con el nombre de Venegas en el interior. La pistola estaba pintada con aerosol azul y carecía de números de serie.

¿Qué dijo Franky Venegas sobre su detención en Florida?

Tras ser detenido en Florida, Franky Venegas afirmó que las pastillas no eran de su propiedad y que desconocía su origen. Según el medio New York Post, más tarde el rapero declaró que poseía una receta para oxicodona, pero no pudo presentar pruebas que lo respaldaran. Cabe recalcar que en mayo del presente año, el rapero fue detenido en Fort Lauderdale por supuestamente hacerse pasar por su hermano gemelo cuando lo detuvieron por conducir de manera imprudente.

Junto con ello, Venegas fue arrestado en el condado de Broward por supuestamente golpear a su novia, aunque los cargos fueron retirados más tarde en Estados Unidos.

Franky Vegas fue puesto en libertad y tiene programación para comparecer

Si bien Franky Venegas fue ingresado en la cárcel de Naples, Florida, fue puesto en libertad bajo fianza el lunes. El rapero tiene programado para comparecer ante el tribunal el 17 de marzo de 2025, según los registros de la cárcel. Sin duda, un personaje artístico involucrado en diversos actos incorrectos. Anteriormente, Venegas, conocido artísticamente como Kodiyakredd, fue arrestado en Fort Lauderdale en mayo por supuestamente hacerse pasar por su hermano gemelo durante una detención por conducción imprudente.

También fue detenido en el condado de Broward por presuntamente agredir a su novia, aunque los cargos fueron retirados posteriormente. Sin duda, un personaje artístico involucrado en diversos actos criminales e inmorales.