¡A prestar mucha atención! Así podrás conseguir tu Real ID para viajar por Estados Unidos antes del 7 de mayo, según USAGov

La Real ID es un nuevo estándar de identificación que se implementará en Estados Unidos, afectando a millones de viajeros. A partir del 2025, será necesario para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales. Este artículo detalla los requisitos, el proceso de obtención y las diferencias entre el Real ID y otras formas de identificación. Conocer esta información es crucial para evitar contratiempos en tus viajes.

La implementación del Real ID busca aumentar la seguridad en los aeropuertos y otros lugares sensibles. Por ello, es fundamental que los ciudadanos estén informados sobre cómo obtener esta identificación y qué documentos son necesarios.

¿Cómo conseguir la Real ID en Estados Unidos?

Para obtener un Real ID, es necesario acudir a la oficina de vehículos motorizados (DMV) de tu estado. Los requisitos pueden variar según el estado, pero generalmente se requiere:

Prueba de identidad (como un pasaporte o un certificado de nacimiento).

Prueba de residencia (como una factura de servicios públicos o un contrato de arrendamiento).

Un número de seguro social.

¿En qué se diferencia la Real ID de otras identifiaciones?

La Real ID no es lo mismo que un pasaporte o una licencia de conducir regular. Mientras que un pasaporte es necesario para viajes internacionales, este documento es específico para vuelos nacionales y acceso a instalaciones federales. Además, no todos los estados lo emiten, por lo que es crucial verificar si tu identificación actual cumple con los requisitos.

Si no obtienes un Real ID antes de la fecha límite, podrías enfrentar problemas al intentar abordar un vuelo nacional. Las aerolíneas y las autoridades de seguridad no aceptarán identificaciones que no cumplan con los estándares del Real ID. Esto podría resultar en la denegación de acceso a vuelos y otros inconvenientes durante tus viajes.

La Real ID es un cambio significativo en la forma en que los ciudadanos estadounidenses deben identificarse al viajar. Conocer los requisitos y el proceso de obtención es esencial para evitar problemas en el futuro. Asegúrate de estar preparado y obtener tu Real ID antes de la fecha límite para disfrutar de un viaje sin contratiempos.

¿Qué es y cuándo entra en vigor la Real ID en EE. UU.?

La fecha límite para obtener un Real ID es el 7 de mayo de 2025. A partir de esta fecha, los viajeros que no cuenten con esta identificación no podrán abordar vuelos nacionales ni ingresar a ciertos edificios federales. Es importante que los ciudadanos se preparen con anticipación para evitar inconvenientes.

La Real ID es una forma de identificación que cumple con los estándares establecidos por el gobierno federal. Se introdujo tras la Ley REAL ID de 2005, que busca mejorar la seguridad en la emisión de identificaciones. Este tipo de identificación será requerido para abordar vuelos comerciales y acceder a edificios federales, como instalaciones militares y nucleares.