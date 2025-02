Mexicanos deportados denuncian al gobierno de Trump por sufrir maltratos y ser esposados durante su expulsión de EE. UU.

Durante el mandato de Donald Trump, miles de inmigrantes deportados regresaron a sus países tras enfrentar nuevas medidas por el gobierno americano. Algunos migrantes, en este caso de México, aseguraron que fueron retenidos y esposados por largos periodos y tratados de manera degradante antes de su expulsión, según EFE. Las personas supuestamente afectadas se llaman Iván Ramos, Reyes, Daniel y Rogelio.

Mientras los deportados afirman que sus derechos fueron violentados, las autoridades mexicanas niegan que los inmigrantes sufran malos tratos tras su llegada al país. Entonces, este cruce de versiones generó controversia ante la intensificación de deportaciones a inmigrantes en Estados Unidos.

¿Qué reclamaron los mexicanos deportados al gobierno de Donald Trump?

El caso de deportaciones en Estados Unidos ha ido en aumento, por lo que cada inmigrante padece una historia y contexto distinto. Ante esto, existen tres mexicanos identificados como Iván Ramos Reyes, Rogelio y Daniel relataron una supuesta cruda y malvada experiencia con los agentes federales americanos, según EFE. El primer hombre aseguró que tuvo una experiencia "amarga" y "frustrante" por la forma en que fue detenido tras estar casi una década en Estados Unidos.

Ramos contó que fue detenido cuando conducía su auto hacia Utah porque un oficial de la Policía lo intervino por no prender las luces, pero después llamaron a migraciones y terminó dos días encerrados antes de regresar a su país. "Se frustra uno porque, aunque sabes que no estás de forma regular, tratas de hacer las cosas bien y yo solo me dedicaba a trabajar, se quedó todo allá, pero voy a buscar la posibilidad de volver a cruzar", dijo Iván Ramos.

Por un lado, otro mexicano llamado Rogelio aseguró ser tratado de forma distinta en tierras americanas. Él señaló que fueron recibidos de mala manera y estuvieron esposados desde medianoche sin saber qué pasaría y por donde iban a ser sacados del país, añadió EFE. Incluso, dijo que simplemente los agarraron y los aventaron en un lugar. Por otro lado, Daniel, otro afectado del caso, narró de forma sarcástica: "Pasé tres días en el desierto sin comer, me detuvieron y todavía me encerraron esposado, por eso estoy contento de regresar a mi país, aunque no descarto que vuelva a intentar cruzar".

¿Cuál fue la postura de las autoridades de México ante las acusaciones contra el gobierno de Donald Trump?

Luego de estos 3 relatos, el Gobierno de México tuvo una postura totalmente distinta y negaron que existan casos donde los inmigrantes pasen por violaciones a sus derechos humanos al abandonar Estados Unidos. "A suelo mexicano por supuesto que no (llegan esposados) (...) Cuando pisan tierra mexicana, aquí en la tierra mexicana nadie los trata así", afirmó Juan Ramón de la Fuente, canciller de México, hace dos semanas, según el medio.

La coordinadora del Centro de Atención a Repatriado, Mónica Vega, expresó que han recibido a 754 personas desde que el lugar abrió sus puertas. En adición, ella dijo que los afectados que llegan al lugar son personas que intentaron cruzar, personas que se les negó el asilo político tras su audiencia y fueron deportados de inmediato, o personas que se les negó la renovación de permisos de trabajo y fueron deportados.