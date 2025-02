La Casa Blanca revela cifra histórica de deportaciones de inmigrantes indocumentados tras regreso de Trump: "Promesas cumplidas"

La Casa Blanca reveló un nuevo informe donde destaca una disminución significativa de los cruces ilegales en la frontera de Estados Unidos, con un reporte reciente que señala una caída "histórica", como lo ha nombrado desde que se inició la nueva administración del presidente Donald Trump.

Este descenso ha sido atribuido a las estrictas políticas migratorias implementadas, como el cierre de la aplicación "CBP One" con el que los ciudadanos extranjeros tenían la posibilidad de enviar información de manera anticipada y agendar citas en ocho puntos de entrada en la frontera suroeste.

Según el informe de la Casa Blanca, los inmigrantes se han "dado por vencidos" y están regresando a sus propios países, citando la ofensiva de la Administración del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal, incluido el cierre de la aplicación "CBP One".

Además, el informe detalló que los arrestos en el interior del país estadounidense aumentaron un 134 % con este mensaje: "Promesas hechas, promesas cumplidas".

Por su parte, la Subsecretaria de Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin, se sumó al reporte y posteó en X las siguientes cifras: "Los arrestos dentro del país aumentaron un 137%, los arrestos de extranjeros con antecedentes penales crecieron un 99%, la captura de extranjeros fugitivos en libertad subió un 156% y los arrestos de extranjeros delincuentes en cárceles locales incrementaron un 59%", escribió.

Descenso histórico de los cruces ilegales en la frontera de Estados Unidos

Según el informe de la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos cataloga estas cifras como una "victoria para la seguridad nacional" después de cuatro años de fronteras abiertas. En el primer mes de regreso del presidente Trump, los cruces fronterizos ilegales alcanzaron mínimos no vistos en décadas: un 94 % menos que el año pasado.

Según el artículo de The New York Post, en febrero los cruces fronterizos se han desplomado a niveles no vistos en décadas luego de la rápida ofensiva del presidente Trump contra la inmigración ilegal en el suroeste. En lo que va del mes, alrededor de 359 inmigrantes ilegales por día han sido capturados en toda la frontera sur, lo que representa una reducción de más del 90% respecto a febrero de 2024, según datos filtrados de Aduanas y Protección Fronteriza.

Esto pone a Estados Unidos en rumbo de registrar la menor cantidad de cruces fronterizos mensuales en al menos 25 años. Si esta tendencia persiste, el número de inmigrantes indocumentados que ingresan al país podría alcanzar cifras no vistas desde 1968, hace casi seis décadas.

Cierre de la aplicación "CBP One"

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) es la principal entidad encargada de la defensa de Estados Unidos, siendo la agencia de aplicación de la ley más grande del territorio estadounidense.

La CBP informó sobre la eliminación de la función de programación en su aplicación móvil CBP One™ a partir del 20 de enero de 2025. Anteriormente, los ciudadanos extranjeros tenían la posibilidad de enviar información de manera anticipada y agendar citas en ocho puntos de entrada en la frontera suroeste. Todas las citas previamente programadas fueron canceladas.