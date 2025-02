IRS: ¿si soy inmigrante en EE. UU., tengo que declarar mis ganancias de juegos de azar y apuestas este 2025?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) estableció nuevas indicaciones para que todo extranjero no residente/inmigrante en Estados Unidos pueda cumplir con sus obligaciones fiscales cuando obtiene ingresos derivados de juegos de azar y apuestas. Esta entidad, encargada de recaudar impuestos federales, presentó una guía actualizada para facilitar el proceso tributario a personas extranjeras, incluyendo instrucciones específicas sobre cómo realizar una correcta declaración de impuestos en territorio estadounidense.

Aunque en muchos países las ganancias de la lotería o apuestas suelen estar exentas, en Estados Unidos existen regulaciones precisas que determinan cuándo estos ingresos son imponibles. De acuerdo con la última actualización del IRS, publicada en febrero de 2024, la autoridad tributaria especifica claramente qué tipo de juegos están sujetos a retenciones, qué documentos presentar y cómo acceder a exenciones o reducciones impositivas bajo tratados internacionales.

¿Inmigrantes en EE. UU. deben declarar las ganancias de juegos de azar y apuestas en el IRS?

El Servicio de Impuestos Internos confirmó en su última actualización que los extranjeros no residentes/inmigrantes en Estados Unidos tienen la obligación de declarar las ganancias obtenidas por actividades relacionadas con juegos de azar o apuestas en territorio estadounidense. Según detalla el IRS, estas ganancias generalmente están sujetas a una retención federal del 30% sobre el monto bruto, excepto cuando el ingreso sea resultado de ciertos juegos específicos.

Entre los juegos exentos del impuesto federal para ciudadanos no residentes/inmigrantes figuran el blackjack, el bacará, los dados, la ruleta y la rueda Big-6, siempre y cuando sean considerados juegos no comerciales. Esto implica que los ingresos obtenidos en estas actividades no serán gravados por el IRS, siempre que se demuestre que no están vinculados a un negocio o profesión ejercida dentro del país.

Las ganancias sujetas a impuestos se reportan mediante el Formulario 1042-S, titulado “Ingresos con origen en Estados Unidos de personas extranjeras sujetos a retención”. Este formulario debe ser proporcionado por el pagador de la ganancia al beneficiario extranjero para su posterior declaración.

¿Cómo declarar las ganancias de juegos de azar y apuestas de Estados Unidos en el IRS?

Para declarar adecuadamente las ganancias de juegos de azar y apuestas, el extranjero no residente/inmigrante debe utilizar el Formulario 1040-NR, conocido oficialmente como “Declaración de Impuestos sobre los Ingresos de Extranjeros No Residentes en Estados Unidos”. Según el IRS, es necesario contar con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), el cual se solicita a través del Formulario W-7 si el contribuyente no dispone de un Número de Seguro Social (SSN).

Si existe un tratado tributario entre Estados Unidos y el país del cual procede el inmigrante, podría aplicarse una reducción o incluso una exención completa de la tasa impositiva. Para solicitar este beneficio, el contribuyente debe entregar al pagador el Formulario W-8 BEN, “Certificado de Estado de Extranjero del Propietario Efectivo para la Retención y Declaración en Estados Unidos”, debidamente completado y con un número ITIN válido. Este formulario no se presenta directamente al Servicio de Impuestos Internos, pero es requerido por la entidad que hace el pago.

Para más información específica sobre retenciones y acuerdos internacionales que pudiesen beneficiar al contribuyente, la entidad recomienda consultar las Publicaciones 515 y 901, ambas disponibles en la página oficial del IRS.

¿Hasta cuándo se puede declarar los impuestos del IRS en Estados Unidos este 2025?

El plazo máximo para presentar la declaración fiscal del año tributario 2024 ante el Servicio de Impuestos Internos es el martes 15 de abril de 2025. Este es el límite oficial establecido por el gobierno estadounidense para que todos los contribuyentes, incluidos los extranjeros residentes y no residentes, entreguen sus declaraciones.

En caso de no poder cumplir con la fecha establecida, el IRS permite solicitar una prórroga automática de seis meses mediante el Formulario 4868, extendiendo el plazo hasta el 15 de octubre de 2025. Sin embargo, esta prórroga únicamente aplica para la presentación de la declaración, no para el pago de los impuestos adeudados, que deben ser abonados antes de la fecha original para evitar sanciones o intereses.