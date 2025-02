La latina que salió de USA con estatus legal y al regresar sintió temor en el aeropuerto: "No se arriesguen"

Una mujer cubana que reside en Estados Unidos compartió su experiencia al regresar desde La Habana, en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. A través de un video en TikTok, Yailent Hernández relató su proceso de ingreso al país y advirtió a quienes tienen un estatus migratorio diferente al suyo: “No se arriesguen”.

Hernández, quien vive en Miami, viajó a Cuba por motivos familiares y, a pesar de contar con un estatus migratorio regular, sintió temor al regresar. “Realmente vine asustada porque hay mucha desinformación con este tema de Cuba”, expresó. Sin embargo, su experiencia en el proceso migratorio fue más sencilla de lo que había anticipado.

Al llegar a Estados Unidos, Yailent explicó que su ingreso fue fluido, ya que posee residencia bajo la categoría CU6. “Cuando pasé por inmigración, realmente no me hicieron ninguna pregunta. Me pidieron el pasaporte y me mandaron al cuartito, pero allí no me interrogaron”, detalló. A pesar de su experiencia positiva, observó que otros viajeros enfrentaron interrogantes más exhaustivas.

Proceso de ingreso y diferencias en el trato

Hernández notó que a otros pasajeros les hicieron preguntas sobre su viaje a Cuba, su lugar de residencia en Estados Unidos y la duración de su estancia. “Les preguntaban por qué fueron a Cuba, dónde vivían en Estados Unidos y por cuántos días viajaron”, enumeró. Aun así, aclaró que se trataba de preguntas de rutina y que “no vi a nadie que dejaran retenido”.

Consejos para quienes tienen un estatus migratorio diferente

A pesar de no haber enfrentado problemas, Yailent advirtió a quienes poseen un estatus migratorio distinto, especialmente aquellos que obtuvieron su residencia a través de asilo. “Realmente, les digo que los que tengan otra categoría que no sea CU6 o que no sea por reclamación o reunificación familiar, que no se arriesguen a ir” a Cuba y regresar, señaló. La decisión de viajar puede ser complicada, sobre todo cuando se trata de visitar a seres queridos.

La Ley de Ajuste Cubano y su impacto

El estatus CU6 corresponde a los ciudadanos cubanos que consiguen su residencia en Estados Unidos a través de la Ley de Ajuste Cubano, sin necesidad de presentar una solicitud de asilo político. Esta legislación permite que, luego de un año y un día en el país, puedan solicitar la residencia permanente. Hernández explicó que no tuvo inconvenientes porque ingresó con este tipo de residencia.

“Yo no tuve que hacer asilo. Yo entré por frontera, me dieron un parole de 60 días y luego apliqué por la Ley de Ajuste Cubano al año y un día”, concluyó. Su testimonio resalta la importancia de estar informado sobre las políticas migratorias y las implicaciones que estas pueden tener para los viajeros.