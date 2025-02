USCIS modifica requisito clave para inmigrantes que buscan la residencia permanente en Estados Unidos este 2025

En Estados Unidos, uno de los trámites clave para aquellos que desean convertirse en residentes permanentes legales es la presentación del Formulario I-485, también conocido como Solicitud de Ajuste de Estatus, que permite a los inmigrantes cambiar su estatus temporal a uno permanente, según USCIS. Este formulario es acompañado de varios documentos, incluido el Formulario I-693, que contiene los resultados de un examen médico de inmigración y el registro de vacunación, en el que se requiere la acreditación de ciertas vacunas.

Este ajuste se realiza en un contexto donde se sigue buscando simplificar y agilizar los trámites para los inmigrantes. Esta modificación también establece que USCIS no emitirá solicitudes de evidencia (RFE) ni notificaciones de intención de denegación (NOID) por la falta de esta documentación.

¿Cuál es el requisito clave que modificó USCIS para los inmigrantes que buscan la residencia permanente?

A partir del 22 de enero de 2025, USCIS ha eximido a los solicitantes de residencia permanente de presentar la documentación que acredite que han recibido la vacuna contra el COVID-19 al momento de ajustar su estatus. Esta medida elimina la necesidad de incluir la prueba de vacunación dentro del Formulario I-693, que es utilizado para registrar el examen médico y la vacunación de los inmigrantes.

Además, USCIS ha aclarado que no rechazará ninguna solicitud de ajuste de estatus ni emitirá solicitudes de evidencia (RFE) ni notificaciones de intención de denegación (NOID) debido a la falta de documentación sobre la vacunación contra el COVID-19. Esta modificación representa un alivio para aquellos que aún no han recibido la vacuna, ya que no afectará su proceso migratorio.

¿Por qué USCIS eliminó el requisito de prueba de vacunación contra el COVID-19?

El cambio en la política refleja una serie de ajustes administrativos y pragmáticos que buscan aliviar la carga burocrática tanto para los solicitantes como para los funcionarios de USCIS. Dado que las condiciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 han cambiado considerablemente desde su comienzo, y tomando en cuenta las mejoras en la situación sanitaria, el organismo migratorio ha decidido modificar los requisitos para simplificar los trámites.

La medida responde a la necesidad de hacer más accesibles los procesos de inmigración y permitir que los solicitantes continúen con su ajuste de estatus sin las complicaciones adicionales que podría generar la presentación de pruebas de vacunación.

¿Qué otros requisitos siguen siendo necesarios para el ajuste de estatus a residente permanente?

Los otros requisitos que siguen siendo necesarios para el ajuste de estatus a residente permanente son los siguientes:

Formulario I-485 : Solicitud de ajuste de estatus, que debe ser completado correctamente y firmado por el solicitante.

: Solicitud de ajuste de estatus, que debe ser completado correctamente y firmado por el solicitante. Examen médico : Los solicitantes deben someterse a un examen médico realizado por un médico autorizado por USCIS, utilizando el Formulario I-693.

: Los solicitantes deben someterse a un examen médico realizado por un médico autorizado por USCIS, utilizando el Formulario I-693. Prueba de elegibilidad : Los solicitantes deben presentar documentación que demuestre que cumplen con los requisitos para ajustar su estatus, como pruebas de relación familiar, empleo o asilo, según el caso.

: Los solicitantes deben presentar documentación que demuestre que cumplen con los requisitos para ajustar su estatus, como pruebas de relación familiar, empleo o asilo, según el caso. Pruebas de antecedentes penales : Se requiere una verificación de antecedentes para asegurar que el solicitante no tenga condenas penales que impidan su elegibilidad.

: Se requiere una verificación de antecedentes para asegurar que el solicitante no tenga condenas penales que impidan su elegibilidad. Fotografías : Dos fotografías recientes tipo pasaporte, que cumplen con las especificaciones de USCIS.

: Dos fotografías recientes tipo pasaporte, que cumplen con las especificaciones de USCIS. Prueba de la entrada legal a EE. UU. : En algunos casos, los solicitantes deben presentar evidencia de que ingresaron legalmente a Estados Unidos, como una visa o un formulario I-94.

: En algunos casos, los solicitantes deben presentar evidencia de que ingresaron legalmente a Estados Unidos, como una visa o un formulario I-94. Pago de tarifas : El solicitante debe pagar las tarifas correspondientes al proceso de ajuste de estatus, a menos que califique para una exención.

: El solicitante debe pagar las tarifas correspondientes al proceso de ajuste de estatus, a menos que califique para una exención. Documentación adicional: Según el caso, USCIS puede solicitar documentos adicionales que respalden la elegibilidad del solicitante, como registros de matrimonio, nacimiento, adopción, entre otros.

