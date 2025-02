Se acerca la fecha límite para obtener la REAL ID en Texas: todo lo que debes saber para volar en 2025

El Real ID no solo facilitará tu paso por los puntos de control de seguridad, sino que también te permitirá acceder a instalaciones federales y completar ciertos trámites gubernamentales. Foto: CBS Austin

El 7 de mayo de 2025 marcará un cambio importante en los viajes aéreos dentro de Estados Unidos. A partir de esa fecha, será obligatorio presentar un REAL ID para abordar vuelos nacionales. Este cambio, parte del Real ID Act, busca mejorar la seguridad en los aeropuertos y garantizar que todos los viajeros posean una identificación confiable. Con la fecha límite a la vista, los residentes de Texas deben asegurarse de contar con este documento antes de que sea demasiado tarde.

El Real ID no solo facilitará tu paso por los puntos de control de seguridad, sino que también te permitirá acceder a instalaciones federales y completar ciertos trámites gubernamentales. Cómo obtenerlo en Texas y por qué es tan importante contar con él antes de la fecha límite, es información que todo ciudadano debe conocer.

¿Qué es el REAL ID y por qué es necesario?

El Real ID es una identificación emitida por el estado que cumple con los estándares federales establecidos por el RealID Act. Su propósito principal es aumentar la seguridad en las instalaciones federales y durante los viajes aéreos. Esta identificación incorpora características de seguridad avanzadas, lo que la hace más difícil de falsificar que una licencia de conducir tradicional. En Texas, puedes obtener el Real ID solicitando una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumpla con los nuevos requisitos de seguridad.

Para obtener el Real ID en Texas, primero necesitas reunir la documentación necesaria, que puede incluir tu pasaporte, prueba de residencia, y número de seguro social. Después, debes visitar una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y completar el proceso de solicitud. Es recomendable hacer una cita para evitar largas filas y garantizar que todos los documentos estén en orden. La tarifa correspondiente también debe ser pagada en el momento de la solicitud. Una vez aprobado, recibirás tu Real ID por correo.

¿Cuáles son las consecuencias de no obtener un REAL ID a tiempo?

Si no obtienes un Real ID antes de la fecha límite, podrías enfrentar dificultades significativas. Sin este documento, no podrás abordar vuelos nacionales dentro de EE. UU., lo que podría arruinar tus planes de viaje. Además, no contar con un Real ID puede limitar tu acceso a instalaciones federales y afectar tu capacidad para realizar ciertos trámites gubernamentales. Obtener este documento a tiempo es esencial para evitar inconvenientes.