Refugios de inmigrantes en Texas quedan casi vacíos tras restricciones fronterizas de Donald Trump

Casa del Sagrado Corazón, refugio de El Paso, vio menos llegadas el año pasado causando su cierre en septiembre, señaló el director del refugio Michael Debruhl. Foto: Composición de LR/Euronews/The New York Times

Las recientes restricciones impuestas por la administración de Donald Trump en la frontera México-EE. UU. cambiaron el panorama migratorio en Texas. Esta situación, según los funcionarios de McAllen, informaron que este llegaron menos de 12 personas en promedio al centro de descanso administrado por Chatolic Charities of The Rio Grande Valley, señaló The Texas Tribune.

Los refugios suelen otorgar comida, un lugar donde quedarse, entre otras cosas más, hasta que los inmigrantes lleguen a su destino en Estados Unidos. Sin embargo, ante las nuevas políticas de Donald Trump, los albergues que antes cuidaban a miles de personas ahora reportan una drástica caída en su ocupación. Por lo tanto, muchos refugios de ellos están comenzando a operar cada vez menos en comparación de antes.

¿Por qué los refugios de inmigrantes en Texas están casi vacíos?

Desde el endurecimiento de las políticas migratorias en la frontera México-Estados Unidos, el número de personas que logra ingresar a tierras americanas ha disminuido de forma considerable. Ante esto, los funcionarios de McAllen detallaron que este mes llegaron menos de 12 personas en promedio al centro de descanso de Catholic Charities of the Rio Grande Valley y se estima que en febrero llegará menos de 350 personas, según The Texas Tribune.

Annunciation House, red de refugios para inmigrantes en El Paso, posee un total de 40 personas en los albergues, acorde a Rubén García, director de la organización. Debido a la reducción considerable de inmigrantes, solamente 4 de las más de 20 instalaciones se encuentran en funcionamiento.

¿Cómo afectó esta reducción a los refugios de inmigrantes en Texas?

La mala noticia no queda ahí, acorde a The Texas Tribune, Rubén García dijo que existe la posibilidad que se cierren más instalaciones para finales de mes. Entonces, los únicos albergues de ellos abiertos serían uno o dos. Por un lado, el Centro de Recursos para Migrantes en San Antonio ya no sigue aceptando nuevos inmigrantes desde la semana pasada gracias al bajo número de personas.

Por otro lado, Norma Pimentel, directora ejecutiva de Caridades Católicas RGV contó que le enviaron un aviso el 30 de enero señalando que el centro dejaría de recibir compensación por los gastos del refugio como lo solía tener mediante el Programa de Refugio de Servicios, añadió The Texas Tribune.