Estados Unidos: FDA emite advertencia sobre retiro de atún enlatado por posible contaminación bacteriana

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha emitido una advertencia sobre el retiro de atún enlatado de varias marcas populares, debido a un defecto en la fabricación que podría provocar contaminación con la bacteria causante del botulismo. Aunque no se han reportado casos de enfermedades, se recomienda no consumir estos productos.

El problema radica en las tapas de apertura fácil de las latas, que podrían permitir fugas o contaminación bacteriana. La empresa Tri-Union Seafoods, responsable de la distribución de marcas como Genova, Van Camp’s, H-E-B y Trader Joe’s, ha retirado varios lotes que tienen fechas de consumo preferente entre 2027 y 2028. Estos productos fueron vendidos en cadenas de supermercados como Costco, Walmart y Publix, entre otros.

Los consumidores que hayan adquirido estos productos deben actuar con precaución y seguir las recomendaciones de la FDA, que incluyen devolver las latas al lugar de compra o desecharlas de manera segura.

Detalles del retiro de productos

La FDA ha indicado que el retiro afecta a varios lotes de atún enlatado que fueron distribuidos en diferentes estados del país. Las latas en cuestión presentan un defecto en sus tapas, lo que podría facilitar la entrada de bacterias. A pesar de que no se han reportado casos de botulismo relacionados con estos productos, la agencia federal ha instado a los consumidores a no ingerir el atún, incluso si no hay signos visibles de deterioro.

Riesgos asociados al botulismo

El botulismo es una enfermedad rara pero grave que puede ser mortal. Se produce por la acción de la toxina generada por la bacteria Clostridium botulinum, que afecta los nervios del cuerpo. Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, parálisis y, en casos extremos, la muerte. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las condiciones que favorecen el crecimiento de esta bacteria son comunes en alimentos envasados o conservados de manera inadecuada.

Recomendaciones para los consumidores

Los expertos de los CDC han emitido recomendaciones para prevenir el botulismo. Se aconseja no consumir alimentos enlatados o envasados si hay dudas sobre su seguridad. Además, es fundamental evitar productos que presenten signos de contaminación. La toxina que causa el botulismo no es visible, ni tiene olor o sabor, lo que hace que incluso una pequeña cantidad de alimento contaminado pueda ser mortal.

Acciones a seguir en caso de haber adquirido el producto

Para quienes hayan comprado atún enlatado de las marcas afectadas, se recomienda devolver el producto al lugar de compra para obtener un reembolso completo. También se puede optar por desechar las latas de manera segura o contactar a la empresa para obtener más información. La salud y seguridad de los consumidores es la prioridad en este tipo de situaciones, y seguir las indicaciones de las autoridades es crucial.