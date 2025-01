FDA ordena el retiro de estos productos de chocolate en tiendas de EE. UU.: su consumo podría causar la muerte

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) elevó una alerta sobre el retiro de productos de chocolate comercializados por la empresa Cal Yee Farm. La medida afecta principalmente a productos que contienen leche no declarada, un grave riesgo para personas con alergias alimentarias. La presencia no anunciada de este ingrediente en ciertos artículos de la marca podría ocasionar reacciones alérgicas severas, que van desde erupciones cutáneas hasta complicaciones que ponen en peligro la vida. Este incidente resalta la importancia de las regulaciones de etiquetado y el rol clave de la FDA en la protección de la salud pública de Estados Unidos.

Los productos involucrados han sido clasificados como de "riesgo clase 1", la categoría más grave según la FDA, lo que significa que su consumo podría tener consecuencias fatales. La alerta afecta principalmente a las personas con alergias a la leche, pero también puede presentar riesgos para quienes son sensibles a otros ingredientes no mencionados en las etiquetas. Este retiro ha generado preocupación en Estados Unidos, ya que estos artículos estaban disponibles en varios estados, afectando a miles de consumidores.

¿Qué productos ordenó retirar la FDA de las tiendas de Estados Unidos?

La lista de productos retirados incluye varias opciones de chocolates de Cal Yee Farm, entre ellos las almendras con chocolate oscuro, los albaricoques con chocolate oscuro y las nueces con chocolate oscuro. Según la FDA, estos productos contienen leche no declarada, lo que los convierte en un peligro significativo para las personas con alergias a este ingrediente. La FDA ha instado a los consumidores a no consumir estos productos y a buscar ayuda médica si presentan alguna reacción alérgica tras haberlos ingerido.

El retiro de estos productos no se limita solo a las ventas en tiendas. Cal Yee Farm distribuyó estos artículos a través de su página web y en tiendas físicas de varios estados, incluidos Arizona, California, Texas y Nueva York, entre otros. Esto amplifica el alcance de la alerta, afectando a una gran parte de la población estadounidense, especialmente a aquellos con intolerancias alimentarias específicas.

¿Por qué la FDA ordenó el retiro de los productos de Cal Yee Farm?

El origen del retiro se encuentra en una inspección realizada por la FDA en las instalaciones de Cal Yee Farm, que descubrió que varios de los productos distribuidos no mencionaban los ingredientes potencialmente peligrosos. La leche, que es uno de los principales alérgenos alimentarios, no estaba incluida en la lista de ingredientes, lo que podría haber puesto en riesgo la salud de los consumidores alérgicos. En su informe, la FDA destacó que las etiquetas no cumplían con las normativas de seguridad alimentaria, lo que dio lugar a la necesidad del retiro inmediato de estos productos.

La presencia de otros alérgenos no declarados, como el trigo, la soja, el sésamo y los colorantes alimentarios, también contribuyó a la gravedad de la situación. La falta de transparencia en el etiquetado y la distribución de productos sin advertencias adecuadas de los alérgenos presentes provocaron que la FDA actuara rápidamente para proteger la salud pública y evitar consecuencias fatales.

¿Qué dijo Cal Yee Farm al respecto?

En respuesta a la alerta de la FDA, Cal Yee Farm emitió un comunicado en el que explicó que el retiro se debió a un problema con las etiquetas desactualizadas en algunos de sus productos. La compañía admitió que no se había informado correctamente sobre la presencia de alérgenos en ciertos artículos, lo que llevó a la confusión y el riesgo para los consumidores. La empresa aseguró que los productos con etiquetas erróneas fueron retirados inmediatamente del mercado, y se comprometió a mejorar sus prácticas de etiquetado.

Además, Cal Yee Farm afirmó haber corregido los errores de etiquetado y garantizó que los futuros productos estarán completamente actualizados, con todas las advertencias necesarias para prevenir riesgos de salud. A pesar de esta corrección, la empresa se comprometió a realizar un seguimiento para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. La compañía instó a los consumidores a revisar los productos que pudieran haber comprado y seguir las recomendaciones de la FDA.