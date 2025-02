Licencia de conducir en Nueva York: los 5 requisitos que deben cumplir los inmigrantes indocumentados en febrero

En Nueva York, los inmigrantes indocumentados pueden acceder a una licencia de conducir gracias a la Ley de Luz Verde. Este permiso, gestionado por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Estados Unidos, permite a los residentes mayores de 16 años obtener un documento de identificación, sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, es importante destacar que esta licencia no es válida para fines federales.

La Ley de Acceso y Privacidad de la Licencia de Conducir establece que los solicitantes que no cuenten con un Número de Seguro Social pueden optar por un permiso no comercial o uno de aprendizaje estándar. Este documento, aunque útil para la identificación y la conducción, no se puede utilizar para obtener una Real ID o una tarjeta mejorada. A continuación, se detallan los cinco requisitos necesarios para obtener la licencia de conducir en Nueva York.

Licencia de conducir en Nueva York | Foto: La República

¿Cuáles son los 5 requisitos que deben cumplir los inmigrantes indocumentados en febrero?

Con estos requisitos, los inmigrantes indocumentados en Nueva York tienen la oportunidad de obtener una licencia de conducir, facilitando su movilidad y acceso a servicios esenciales en la ciudad.

Declaración jurada: El primer paso para los solicitantes es firmar una Declaración Jurada, donde se certifica que nunca se les ha emitido un Número de Seguro Social por parte de la Administración del Seguro Social (SSA). Este formulario, conocido como NSS-1A, está disponible para descarga en el sitio web del DMV de Nueva York y se ofrece en varios idiomas, incluido el español.

Comprobar identidad y residencia en Nueva York: Los solicitantes deben presentar una combinación de documentos que verifiquen su identidad, fecha de nacimiento y residencia en el estado. El DMV proporciona una herramienta en línea que ayuda a determinar qué documentos son necesarios. Es fundamental que toda la documentación presentada esté vigente, ya que no se aceptarán documentos caducados.

Aprobar un examen escrito: Para continuar con el proceso, el solicitante debe aprobar un examen escrito de conocimientos. Se recomienda estudiar el Manual del Conductor del Estado de Nueva York, que está disponible en línea o en formato impreso en las oficinas del DMV. Es importante tener en cuenta que algunas oficinas, como las de White Plains, Huntington y License Express, no ofrecen pruebas de conocimientos, aunque todas brindan asistencia lingüística a quienes tienen un dominio limitado del inglés.

Aprobar examen práctico: Una vez que el solicitante se sienta preparado, debe realizar un curso autorizado de pre-licencia y aprobar un examen práctico del DMV. Durante esta prueba, el examinador evaluará la capacidad del solicitante para conducir de manera segura. Es esencial que el solicitante demuestre sus habilidades al volante en un vehículo junto al examinador.