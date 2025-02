Lara Trump, la nuera de Donald Trump, será la presentadora en nuevo programa nocturno de entrevistas en Fox News

Fox News anunció que Lara Trump, nuera del presidente Donald Trump, será la presentadora de "My View with Lara Trump", un programa de análisis y entrevistas que se emitirá los sábados. Su incorporación refuerza la conexión entre la cadena y el círculo cercano de Trump, en un contexto donde varios excolaboradores de Fox han asumido roles dentro de su administración.

Según el comunicado oficial, el programa debutará el 22 de febrero y se transmitirá todos los sábados a las 21:00 horas (ET). Contará con entrevistas a figuras influyentes y análisis de temas de actualidad. La cadena describe el espacio como una plataforma para "el regreso del sentido común" a la vida estadounidense, un lema recurrente en el discurso trumpista. "My View with Lara Trump" reemplazará a "One Nation with Brian Kilmeade", que pasará a emitirse los domingos a las 22:00 horas (ET).

La trayectoria de Lara Trump en televisión y política

Lara Trump, de 42 años, cuenta con experiencia en televisión. Antes de incursionar en la política, trabajó como productora en "Inside Edition" durante varios años y luego se desempeñó como analista en Fox News entre marzo de 2021 y diciembre de 2022, según The New York Times.

En el ámbito político, fue asesora principal en la campaña de reelección de Donald Trump en 2020 y, en 2023, asumió como copresidenta del Comité Nacional Republicano (RNC) por recomendación de su suegro. En ese cargo, supervisó las finanzas del partido, las operaciones electorales y la planificación de la convención republicana en Milwaukee. Renunció al RNC en enero de 2025, poco antes de regresar oficialmente a Fox News.

El cercano vínculo entre Donald Trump y Fox News

La incorporación de Lara Trump a Fox News se produce en un momento en que la cadena ha fortalecido su relación con el presidente y su entorno. Desde las elecciones de 2024, la emisora ha alcanzado sus niveles más altos de audiencia y ha liderado el rating en la televisión por cable, según The New York Times.

Cabe resaltar que la relación entre Donald Trump y Fox News ha tenido altibajos a lo largo de los años. Entre finales de 2022 y principios de 2023, hubo un período de tensión en el que el mandatario evitó aparecer en la cadena durante cuatro meses, aunque posteriormente el vínculo se restableció.

Por su parte, Lara Trump manifestó su entusiasmo por su regreso a la televisión. “Estoy emocionada de llevar mi voz de vuelta a Fox News, hablar directamente con el pueblo estadounidense y destacar lo que hace grande a este país”, declaró en el anuncio oficial. Su retorno a la cadena coincide con la estrategia de Fox News de consolidar su liderazgo en los medios y reforzar su conexión con el electorado conservador.