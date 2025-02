Recientemente, un video mostrando a ciudadanos estadounidenses recolectando mandarinas en los campos de California se ha viralizado, generando un intenso debate en redes sociales sobre la dependencia de Estados Unidos hacia la mano de obra latina. La grabación, que supera los dos millones de reproducciones, muestra la lentitud con la que los estadounidenses realizan la tarea, lo que ha llamado la atención de muchos usuarios. Esta situación ha desatado críticas sobre la falta de trabajadores nacionales dispuestos a hacer estos trabajos agrícolas.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, destacando la diferencia de ritmo entre los estadounidenses y los inmigrantes latinos. Un usuario comentó: “La diferencia es que a ellos sí les pagarán lo que corresponde por más lentos que sean”, mientras que otro agregó con sarcasmo: “Así como van de lentos, Trump no va a tener jugo mañana temprano”. Otros comentarios humorísticos surgieron, como: “Yo creo que para el 2026 ya terminaron, ¿no?” y “Cuando estos chicos le den la vuelta al árbol, el cultivo ya está florecido otra vez”, evidenciando la disparidad en la productividad.

El contraste con los trabajadores latinos en los campos agrícolas

Por otro lado, un segundo video ha mostrado a una mujer mexicana recolectando mandarinas con notable rapidez y destreza, lo que también se ha vuelto viral. Esta grabación ha resaltado la habilidad de los trabajadores latinos en el campo y ha generado comentarios como: “Así es cómo se debe de hacer” y “La doña demostrando a los gringos cómo se deben cortar las mandarinas”. Muchos usuarios han elogiado su eficiencia, mostrando el orgullo de la comunidad latina por su contribución al sector agrícola de EE. UU.

Este contraste ha puesto en evidencia la diferencia en la velocidad y habilidad en la recolección de frutas. Los comentarios celebraron la destreza de la trabajadora mexicana, con frases como “La mujer demostrando lo chingona que es para todo trabajo”. Estas respuestas reflejan la valoración que la comunidad latina tiene sobre su capacidad y experiencia, especialmente en trabajos tan exigentes como el agrícola.

La dependencia de los inmigrantes en Estados Unidos

La viralización de estos videos también ha generado un debate más amplio sobre la valoración del trabajo agrícola en Estados Unidos y la dependencia de los inmigrantes para realizar estos trabajos esenciales. “Esta es la prueba de que sin los latinos, la agricultura en EE. UU. se paralizaría”, afirmó un usuario en TikTok, destacando cómo, a pesar de las críticas hacia la inmigración, el país depende de estos trabajadores para mantener su producción agrícola.

Muchos usuarios han subrayado la hipocresía de quienes critican la presencia de inmigrantes mientras se aprovechan de su trabajo para sustentar la economía agrícola. Un comentario reflejó esta idea al señalar: “La gente no entiende que estos trabajos no solo son duros, sino que requieren experiencia y habilidad. Los inmigrantes no son el problema, son parte de la solución”. La viralización de estos videos ha puesto en evidencia la importancia de los inmigrantes latinos en sectores clave como la agricultura, cuyo funcionamiento sería imposible sin su contribución.