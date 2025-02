Mega Millions en California: hombre revisa su boleto por insistencia y descubre que ganó US$1.2 millones

Los premios de Mega Millions no solo ofrecen una oportunidad de cambio de vida. Foto: composición LR

Los premios de Mega Millions no solo ofrecen una oportunidad de cambio de vida. Foto: composición LR

Michael Chavez, un residente del sur de California, se llevó una grata sorpresa al descubrir que su billete de Mega Millions le otorgó un premio de USD 1.2 millones. Este hallazgo se produjo tras un mensaje de texto de un compañero de trabajo que lo motivó a revisar su boleto, el cual había sido adquirido para el sorteo del 5 de noviembre, coincidiendo con la noche de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

El afortunado ganador acertó cinco de los seis números sorteados, quedando a uno del gran acumulado, que ascendía a USD 303 millones. A pesar de no haber ganado el premio mayor, el segundo premio más alto le permitió obtener una suma considerable que cambiará su vida. Las probabilidades de ganar un premio de segunda categoría son de 1 en 12.6 millones, lo que hace aún más notable su victoria.

La lotería se juega en 45 estados, Washington DC y las Islas Vírgenes de EE. UU., lo que le da una vasta cobertura. Foto: El Intermedio

El descubrimiento del premio

Chavez, quien se despertó en la madrugada para verificar los resultados de la elección, no revisó su billete de lotería en ese momento. Fue al día siguiente, mientras se preparaba para avisar a su trabajo sobre su ausencia, que recibió un mensaje en tono de broma de un colega. Este mensaje incluía una captura de pantalla con los números ganadores, lo que llevó a Chavez a revisar su billete y confirmar su victoria.

Proceso para reclamar el premio

Para reclamar su premio, Chavez deberá presentar el billete original en una oficina de la Lotería de California. En este estado, los premios de USD 600 o más pueden reclamarse en persona o mediante envío por correo. Sin embargo, los premios superiores a USD 1 millón requieren validación en la sede central de la Lotería en Sacramento. Es importante que los ganadores actúen rápidamente, ya que tienen un plazo de 180 días para reclamar su premio antes de que se destine a programas educativos.

Impacto de los premios de Mega Millions

Los premios de Mega Millions no solo ofrecen una oportunidad de cambio de vida, sino que también presentan desafíos financieros. Expertos aconsejan a los ganadores que consulten con asesores financieros y legales antes de reclamar grandes sumas. La gestión adecuada del dinero es crucial para asegurar una estabilidad a largo plazo y evitar dificultades fiscales y económicas.

Historias de ganadores

La historia de Chavez no es única. En 2022, un hombre de Michigan descubrió que había ganado USD 2 millones tras revisar un correo no deseado de la lotería estatal. Asimismo, una mujer de Florida encontró un billete ganador en el fondo de su bolso meses después del sorteo, logrando reclamar USD 500,000 justo antes de que venciera el plazo. Estos casos resaltan la importancia de revisar los boletos, ya que los premios no reclamados pueden ser significativos.

Los premios de Mega Millions pueden cambiar la vida de los ganadores, pero también requieren una planificación cuidadosa. La historia de Michael Chavez es un recordatorio de que la fortuna puede llegar de maneras inesperadas, y que es fundamental estar preparado para manejarla adecuadamente.