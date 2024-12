Este es el primer y el último país que recibirán la Navidad y el Año Nuevo 2025 en el mundo

El cambio de año no ocurre al mismo tiempo en todos los rincones del planeta. Gracias a la Línea Internacional de Cambio de Fecha, una línea imaginaria que atraviesa el océano Pacífico, algunos países tienen el privilegio de recibir primero la llegada de la Navidad y del Año Nuevo, mientras que otros deben esperar hasta el último minuto del 25 de diciembre y del 1 de enero. Este fenómeno convierte la celebración en un evento global que se prolonga durante casi 26 horas.

En esta dinámica de tiempos, una pequeña nación insular siempre ocupa los titulares al ser el primer territorio en recibir tanto la Navidad como el Año Nuevo 2025. Por otro lado, dos famosas islas, administradas por Estados Unidos, serán las últimas en despedir el año que termina. Pero hay un detalle curioso: Samoa, otro país del Pacífico, no siempre estuvo entre los primeros en celebrar esta festividad.

Los últimos ciudadanos en celebrar Navidad y Año Nuevo 2025 pertenecen a EE. UU. Foto: The New Year Around The World