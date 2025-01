Ganador de US$1270 millones en el Mega Millions aún no reclama su premio en USA: fecha límite para cobrarlo

Un afortunado ganador del sorteo Mega Millions, que se llevó un premio de US$1270 millones en Estados Unidos, aún no ha reclamado su fortuna. La incertidumbre crece mientras se acerca el plazo para que el afortunado presente su reclamo. En la siguiente nota te detallamos la fecha límite para cobrar este importante premio de la lotería en el gigante americano.

El boleto ganador fue vendido el 27 de diciembre de 2024 en Sunshine Food & Gas, una estación de servicio en Cottonwood, California. Según la legislación estatal, el ganador tiene un año para reclamar su premio, lo que añade un sentido de urgencia a la situación. Es esencial que el afortunado esté al tanto de la importancia de reclamar el premio.

Mega Millions es uno de los premios de lotería más importantes en USA. Foto: La Nación

¿Cuál es la fecha límite para cobrar el premio US$1270 millones en el Mega Millions de USA?

Las leyes de California estipulan que cualquier premio superior a US$600 debe ser reclamado en las Oficinas de Distrito de Lotería del estado antes de diciembre de 2025. Una vez que se presenta el reclamo, se inicia un proceso de verificación exhaustivo para garantizar la legitimidad del boleto y del reclamante.

Este movimiento incluye la revisión física del boleto y entrevistas con el ganador para confirmar detalles como la fecha y el lugar de compra. Es clave que los ganadores de la lotería asistan a tiempo para evitar problemas en la entrega de sus dinero.

Un vocero de la Lotería de California ha indicado que este proceso puede tardar semanas o incluso meses. Solo después de completar todos los pasos de verificación se procederá al pago del premio. El ganador tiene la opción de elegir entre un pago único en efectivo o una anualidad, que consiste en un pago inicial seguido de 29 pagos incrementales anuales.

¿Por qué algunos ganadores no reclaman sus premios?

La demora en reclamar premios de gran magnitud no es un fenómeno inusual. Según Akshay Khanna, director ejecutivo de Jackpot.com, hay casos en los que los ganadores simplemente no se dan cuenta de que poseen el boleto ganador. “En esos casos, la lotería intenta hacer público que el premio aún no ha sido reclamado, pero es el ganador quien debe presentarse”, explicó.

Mientras tanto, la tienda Sunshine Food & Gas, que vendió el boleto, ya ha asegurado un premio de un millón de dólares por haber realizado la transacción ganadora. Este incentivo adicional resalta la importancia de la venta de boletos de lotería para los establecimientos participantes.

El destino del premio si no se reclama

El premio acumulado comenzó a crecer el 13 de septiembre de 2024 y alcanzó su cifra récord gracias a un nuevo bote el 24 de diciembre. Desde entonces, la expectativa por conocer al ganador ha crecido. Sin embargo, si este no se presenta antes de la fecha límite, el dinero se destinará a los fondos de educación pública de California, tal como lo establece la normativa estatal.

El misterio persiste: ¿el ganador aún no se ha dado cuenta de su fortuna? ¿Está preparando su reclamo con discreción? O, simplemente, ¿se trata de un boleto perdido? Lo cierto es que el tiempo para reclamar sigue corriendo, y el reloj avanza hacia el próximo 27 de diciembre.