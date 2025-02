Última oportunidad para reclamar tu cheque de estímulo del IRS: fechas límite y requisitos clave en EE. UU.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha establecido un plazo definitivo para que los contribuyentes que no han solicitado el Crédito de Reembolso por Recuperación (RRC) puedan acceder a este beneficio económico. La fecha límite es el 15 de abril de 2025, y quienes no realicen este trámite perderán la oportunidad de recibir hasta 1.400 dólares por persona.

Este pago forma parte del Plan de Rescate Estadounidense, aprobado en 2021 para mitigar el impacto económico de la pandemia de COVID-19. El IRS ha indicado que algunos contribuyentes recibirán estos pagos de manera automática, pero aquellos que no han presentado su declaración de impuestos de 2021 deben hacerlo antes de la fecha límite para ser considerados elegibles.

Requisitos para acceder al Crédito de Reembolso por Recuperación

El RRC está dirigido a personas que cumplen ciertos requisitos. Es fundamental haber sido ciudadanos estadounidenses o residentes legales en 2021, no haber sido dependientes de otro contribuyente en ese año y contar con un número de Seguro Social válido emitido antes de la fecha límite de presentación de la declaración. Este crédito permite a quienes no recibieron los pagos de estímulo en 2021 obtener el monto al que tenían derecho.

Proceso de presentación de la declaración

Los contribuyentes que recibieron una cantidad menor de la que les correspondía también pueden presentar una declaración enmendada para reclamar la diferencia. El IRS ha enfatizado que no hay penalización por presentar una declaración tardía si el contribuyente tiene derecho a un reembolso. Para facilitar el proceso, se recomienda utilizar la plataforma en línea del IRS para presentar la declaración electrónicamente.

Asistencia disponible para contribuyentes

El IRS ofrece asistencia gratuita a través de los programas VITA (Volunteer Income Tax Assistance) y TCE (Tax Counseling for the Elderly), diseñados para ayudar a contribuyentes con ingresos bajos y personas mayores. Aproximadamente un millón de contribuyentes en Estados Unidos aún no han reclamado estos pagos, y la entidad ha instado a quienes no han presentado declaraciones en años anteriores a verificar si cumplen los requisitos para recibir otros beneficios fiscales.

Beneficios adicionales al presentar la declaración

El pago del Crédito de Reembolso por Recuperación forma parte del Plan de Rescate Estadounidense, una medida legislativa aprobada en 2021 para proporcionar apoyo económico a los ciudadanos durante la pandemia. Presentar la declaración puede permitir a los contribuyentes acceder a otros beneficios, como el Crédito Tributario por Hijos y el Crédito por Ingreso del Trabajo, que pueden reducir la carga fiscal y aumentar el monto del reembolso para quienes califican.

Verificación de elegibilidad y estado del reembolso

La agencia tributaria ha habilitado herramientas en su sitio web oficial para que los contribuyentes puedan verificar su elegibilidad y conocer el estado de su reembolso. Aquellos que presentaron su declaración electrónicamente pueden recibir su pago más rápido, mientras que los que optan por envíos en papel pueden enfrentar demoras en el procesamiento.

Formularios y opciones de presentación

Para presentar la declaración de impuestos y solicitar el crédito, los contribuyentes deben utilizar el Formulario 1040 o 1040-SR. Aquellos con ingresos bajos o moderados pueden acceder a programas de asistencia tributaria gratuita ofrecidos por el IRS y organizaciones asociadas. Estas iniciativas buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para quienes tienen dificultades para presentar sus impuestos por cuenta propia.

Corrección de errores en declaraciones anteriores

El IRS ha recordado que aquellos contribuyentes que anteriormente presentaron su declaración y creen que cometieron un error pueden presentar una declaración enmendada utilizando el Formulario 1040-X. Esta opción está disponible para quienes no reclamaron el crédito en su declaración inicial pero eran elegibles.

Oportunidades de alivio fiscal

Además del RRC, los contribuyentes pueden calificar para otros beneficios fiscales si presentan su declaración antes del plazo establecido. Entre estos se incluyen el Crédito Tributario por Hijos y el Crédito por Ingreso del Trabajo, que proporcionan alivios fiscales adicionales a determinados grupos de contribuyentes. La agencia ha señalado que estos beneficios pueden representar montos significativos para quienes cumplen los requisitos.

Conclusión

El IRS recomienda que los contribuyentes revisen todas las opciones disponibles para maximizar sus reembolsos y beneficios fiscales. Con la fecha límite acercándose, es crucial actuar con prontitud para no perder la oportunidad de recibir el apoyo económico que se ofrece.