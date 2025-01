IRS anuncia la fecha límite que tienen los contribuyentes para solicitar su reembolso en Estados Unidos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha establecido una fecha límite crucial para que los contribuyentes que aún no reclamaron ciertos beneficios fiscales presenten su declaración y reciban su reembolso. Hasta el 15 de abril de 2025, quienes no solicitaron el Crédito de Reembolso por Recuperación (RRC) en 2021 podrán completar el trámite y acceder a un pago de hasta US$1400 por persona. Este beneficio, aprobado bajo el Plan de Rescate Estadounidense, aún no ha sido reclamado por aproximadamente un millón de contribuyentes en EE.UU.

Además del RRC, la presentación de la declaración a tiempo permite acceder a otros créditos fiscales que pueden aliviar la carga económica de muchas familias y trabajadores. A continuación, te explicamos quiénes pueden solicitar estos reembolsos, los requisitos que deben cumplir y cómo verificar si eres elegible para recibir estos beneficios antes de que expire el plazo.

¿Quiénes pueden solicitar los reembolsos de impuestos del IRS?

Para ser elegible para el Crédito de Reembolso por Recuperación, los contribuyentes deben cumplir con ciertos requisitos. Es necesario haber sido ciudadano estadounidense o residente legal en 2021, no haber sido dependiente de otro contribuyente ese año y contar con un número de Seguro Social válido antes del 15 de abril de 2025. Quienes no presentaron su declaración en 2021 aún tienen la oportunidad de hacerlo y reclamar el dinero que les corresponde.

Además, aquellos que recibieron un monto menor al esperado pueden presentar una declaración enmendada mediante el Formulario 1040-X. Para facilitar el proceso, el IRS recomienda utilizar su plataforma en línea y aprovechar los programas de asistencia gratuita como VITA y TCE, diseñados para ayudar a personas de bajos ingresos, adultos mayores y otros grupos vulnerables.

Otros reembolsos que pueden solicitarse antes del 15 de abril de 2025

Además del Crédito de Reembolso por Recuperación, presentar la declaración de impuestos antes de la fecha límite permite acceder a otros beneficios fiscales importantes. Entre ellos se encuentran el Crédito Tributario por Hijos, destinado a familias con dependientes, y el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), que beneficia a trabajadores con ingresos bajos o moderados.

También se pueden solicitar deducciones por intereses de préstamos estudiantiles y créditos educativos. Para verificar la elegibilidad y consultar el estado del reembolso, el IRS ofrece herramientas en su sitio web, como la opción "¿Dónde está mi reembolso?", que permite rastrear el pago en tiempo real. Es importante recordar que no hay penalización por presentar una declaración tardía si el contribuyente tiene derecho a un reembolso.