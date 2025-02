El truco que usan los agentes del ICE para confundir a los inmigrantes en EE. UU.: así es como operan

Una reciente investigación reveló una estrategia utilizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos para confundir a los inmigrantes durante redadas y operativos. Según testimonios y documentos, los agentes se presentan como policías locales para ganar la confianza de las personas y así obtener acceso a sus domicilios o información personal.

Esta táctica ha generado controversia, ya que defensores de los derechos de los migrantes aseguran que se trata de un engaño que vulnera derechos legales fundamentales. Por su parte, las autoridades del ICE justifican la práctica como parte de sus operaciones para detener a individuos en situación irregular.

¿En qué consiste el truco del ICE?

El método consiste en que los agentes del ICE se identifican verbalmente como "policías", sin especificar que pertenecen a una agencia migratoria. Muchos inmigrantes, al desconocer sus derechos, permiten el ingreso de los agentes a sus hogares o proporcionan información clave, pensando que están lidiando con autoridades locales.

Este recurso aprovecha la confusión que existe entre las funciones de la policía y el ICE, lo que permite a los agentes realizar detenciones sin necesidad de órdenes judiciales firmadas.

¿Es legal esta estrategia?

Aunque el uso de este truco no viola directamente la ley, ha sido criticado por organizaciones pro-migrantes que lo consideran un abuso de autoridad. Según expertos en derechos legales, los inmigrantes tienen derecho a no permitir la entrada a sus hogares sin una orden judicial válida y a no responder preguntas sin la presencia de un abogado.

La falta de claridad en la identificación de los agentes puede ser motivo de acciones legales en algunos estados, especialmente aquellos que cuentan con políticas para proteger a las comunidades migrantes.

Consejos para protegerse durante los operativos

Los abogados especializados en inmigración recomiendan a los inmigrantes que se mantengan informados sobre sus derechos. Algunos consejos incluyen:

Solicitar una orden judicial antes de permitir el ingreso de cualquier agente.

antes de permitir el ingreso de cualquier agente. No firmar documentos sin asesoría legal.

sin asesoría legal. Permanecer en silencio y solicitar un abogado en caso de ser detenido.

Organizaciones comunitarias también ofrecen talleres educativos para preparar a las familias migrantes ante posibles redadas.

Reacciones de la comunidad migrante

El uso de esta táctica ha generado un clima de temor e incertidumbre en muchas comunidades migrantes. Algunos inmigrantes han denunciado que fueron engañados por agentes que se presentaron como policías, lo que provocó la separación de sus familias tras las detenciones.

Por otro lado, activistas y líderes comunitarios están redoblando esfuerzos para brindar información sobre cómo actuar en estas situaciones. Las redes de apoyo buscan proteger a los migrantes y reducir el impacto de los operativos del ICE.