Las deportaciones masivas implementadas en los primeros días del segundo mandato de Donald Trump han generado preocupación entre miles de inmigrantes en Estados Unidos. Sin embargo, también han expuesto actitudes de desprecio por parte de algunos ciudadanos.

Tal es el caso de April Martinson, quien causó indignación tras compartir un video en el que se burla de las deportaciones y de las familias que han sido separadas. Sus declaraciones desataron una ola de críticas, lo que llevó a su despido de la empresa donde trabajaba.

¿Qué dijo April Martinson en su video contra los inmigrantes deportados de EE. UU.?

Martinson, conocida en TikTok como ‘Hot Take Melody’, publicó un video en el que minimiza el sufrimiento de los inmigrantes deportados. En el material, asegura que la separación de familias le resulta “graciosa” y que no siente empatía por quienes atraviesan esta situación.

“No me importa que las familias estén separadas. Si alguien está siendo deportado, lo encuentro gracioso, me consuela mucho. No siento ninguna simpatía por tu hijo que podría crecer sin un padre porque fue enviado de vuelta a México o a otro lugar”, declaró en el video viral.

Lejos de retractarse, Martinson redobló sus comentarios, al calificar a los inmigrantes como “inhumanos” y burlándose de aquellos que han mostrado tristeza por las deportaciones.

¿Por qué fue despedida de su trabajo en Bidadoo?

Tras la difusión del video, la empresa Bidadoo, donde Martinson trabajaba, emitió un comunicado en el que calificó sus comentarios como “sumamente ofensivos”. La compañía se deslindó de sus declaraciones y anunció medidas inmediatas.

“En Bidadoo nos regimos por los más altos estándares de profesionalismo. Podemos asegurar que estas opiniones personales no reflejan los valores que defendemos como empresa”, informó la empresa a través de su cuenta de Instagram.

Además, la compañía informó que el caso fue reportado a la policía y al FBI, ya que sus declaraciones podrían representar una amenaza o incitar a actos de discriminación.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales?

La respuesta en TikTok y otras plataformas no se hizo esperar. Usuarios calificaron a Martinson como “racista y xenófoba”, tras señalar que su postura refleja un desprecio absoluto por la comunidad inmigrante.

Cientos de comentarios exigieron que la mujer enfrentara consecuencias por sus declaraciones, destacando la importancia de no normalizar el discurso de odio contra personas en situación vulnerable.