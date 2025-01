Inmigrantes ucranianos en EE. UU. en alerta: Trump suspende solicitudes migratorias y el futuro del U4U está en riesgo

El 23 de enero, un alto funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional, ordenando la suspensión de varios programas que permitían a los emigrantes de zonas inestables establecerse temporalmente en el país. Según The Voice of Ukraine in America, esta directiva afectó principalmente a la evacuación de afganos y militares estadounidenses. Además, los cambios impactan el programa U4U (Unidad para Ucrania), que ha permitido la entrada de más de 100,000 ucranianos a Estados Unidos.

Esta decisión ha generado una gran controversia y preocupación entre las comunidades afectadas y las organizaciones de derechos humanos. Muchos temen que la suspensión de estos programas deje a miles de personas vulnerables sin un lugar seguro al cual acudir. La administración de Trump ha defendido la medida como una forma de priorizar la seguridad nacional, pero los críticos argumentan que es una respuesta desproporcionada que ignora las necesidades humanitarias urgentes.

Donald Trump suspende solicitudes migratorias en Estados Unidos

El New York Times indica que la intención de Trump es reducir los programas humanitarios para la entrada de inmigrantes, especialmente los refugiados de regiones inestables. "La escala de los programas mencionados en esta pausa es enorme y esta decisión bloqueará la entrada de inmigrantes que huyen de algunos de los lugares más inestables y desesperados del mundo. Además de Ucrania, que se ha visto afectada por años de guerra, estos programas han ofrecido una vía para inmigrantes de Cuba, Haití y Venezuela, entre otros", escribe el periódico.

¿El programa U4U está en riesgo de eliminación?

La decisión de Trump también suspende el programa U4U Unite for Ukraine, una iniciativa de Biden que permitía a inmigrantes ucranianos entrar temporalmente a Estados Unidos si contaban con patrocinadores financieros. Más de 150.000 ucranianos entraron en Estados Unidos bajo este programa. También se suspenden el programa estadounidense de reunificación familiar y la iniciativa para menores de Centroamérica que tienen familiares en Estados Unidos.

Reacción de políticos sobre la eliminación de solicitudes migratorias

Algunos políticos también se manifestaron en contra de la iniciativa del Presidente. "Esto es una prueba de la hostilidad de la administración hacia cualquier inmigración humanitaria", afirmó Yael Shaher, directora de las oficinas americanas y europeas de Refugees International.

"La interrupción abrupta de las admisiones de refugiados es devastadora para las familias que ya han soportado dificultades increíbles y han estado esperando durante años para reconstruir sus vidas en seguridad", comentó Krish O'Mara Vignarajah, director de Global Refuge, una de las 10 agencias de reasentamiento de Estados Unidos.

Los funcionarios de la administración Trump han dicho que el presidente cree que muchos de estos programas no eran legales desde el principio. Sin embargo, los funcionarios no proporcionaron detalles específicos. En 2022, Biden presentó el programa Unidos por Ucrania (U4U), que autoriza a los ciudadanos ucranianos y a sus familiares cercanos a ingresar a Estados Unidos por un tiempo determinado con permiso para trabajar.