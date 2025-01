El sur de Estados Unidos enfrenta un enero atípico, con un descenso récord de temperaturas que ha colocado a Florida en el centro de la atención climática. Este estado, conocido por su clima cálido y tropical, experimenta una ola de frío que ha batido récords históricos. Regiones como Tallahassee y Pensacola han registrado nevadas, un fenómeno raro en esta área. Las autoridades meteorológicas advierten que las temperaturas extremas continuarán afectando la zona en los próximos días, con sensaciones térmicas que podrían descender aún más.

El impacto climático no solo ha sorprendido a los residentes de Florida, sino que también ha causado interrupciones en servicios esenciales, como el transporte y la electricidad. Las carreteras cubiertas de hielo han dificultado la movilidad, mientras que el frío intenso ha sobrecargado los sistemas eléctricos en varias ciudades.

Las zonas más afectadas por la nieve en Florida

Las nevadas en Florida son extremadamente inusuales, pero esta ola de frío ha provocado precipitaciones de nieve en zonas del norte del estado, como Tallahassee, Pensacola y áreas circundantes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la acumulación de nieve en Pensacola alcanzó los 7,6 centímetros, una cifra que no se veía desde 1954. En Tallahassee, la mezcla de lluvia helada y nieve cubrió calles y parques, un espectáculo raro que atrajo la atención de los residentes.

Este fenómeno ha generado caos en las carreteras, especialmente en la Interestatal 10, donde las condiciones de hielo dificultaron el tránsito y obligaron al cierre temporal de algunos tramos. Asimismo, zonas como Lake City, Macclenny y Waycross enfrentan acumulaciones de hielo significativas, de acuerdo con News4Jax. Los ciudadanos, poco acostumbrados a lidiar con climas tan fríos, han tomado precauciones adicionales para enfrentar estas condiciones. Sin embargo, muchos reportaron problemas como el congelamiento de tuberías y cortes de energía en sus hogares.

Récords históricos de temperatura en Florida, Estados Unidos

El evento actual ha roto récords que no se veían en décadas, pero no es la primera vez que Florida enfrenta temperaturas bajo cero. En 1985, Tallahassee registró una mínima histórica de -19 grados Celsius. Este 2025, aunque no se alcanzaron cifras tan bajas, las sensaciones térmicas en algunas regiones del norte del estado descendieron hasta -24 grados.

A nivel nacional, Estados Unidos ha experimentado olas de frío similares en el pasado. Una de las más distintivas ocurrió en 1994, cuando varios estados del Medio Oeste y el Este registraron temperaturas extremadamente bajas. No obstante, lo inusual del caso de Florida es que se trata de un estado tropical, poco acostumbrado a condiciones climáticas extremas como las actuales.